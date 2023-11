Influencer marketing startup Lafluence koupil digitální agenturu WeDigital

Skupina Lafluence koupila 100procentní akvizicí digitální agenturu WeDigital. Spojením značek vzniká největší marketingová společnost se zaměřením na influencer marketing na českém a slovenském trhu. Vedení agenturní činnosti se ujme výkonný ředitel Martin Kyncl.

K podpisu akvizice došlo 13. října po dohodě mezi CEO Lafluence Peterem Vargou a výkonnou ředitelkou a zakladatelkou WeDigital Andreou Hurychovou. „Akvizice WeDigital nám dává strategicky velký smysl. Spojujeme tím průkopníky našeho odvětví. Andrea s WeDigital stála při vzniku influencer marketing v Česku jako takového, s Lafluence jsme pak jako první začali toto odvětví digitalizovat. Martin Kyncl je zkušený manažer působící již více než deset let v mediálním světě a poslední rok velmi úspěšně řídil a zásadně akceleroval naši interní influencer agenturu. Spojením těchto dvou agentur vzniká jasný lídr na poli českého influencer marketingu co do obratu i šíře portfolia influencerských služeb. Našim klientům budeme nyní nabízet technologie, agenturní služby včetně produkce, sociálních sítí, digitálních reklam a další.” říká CEO Lafluence Peter Varga.

Úspěšnou akvizicí WeDigital se Lafluence rozrůstá nejen o kompletní portfolio influencerských služeb, ale také o velkou síť klientů, která z něj v současnosti činí stabilního partnera na trhu. Obě společnosti navíc spojuje společná vize stát se lídrem na českém i slovenském trhu.

Zakladatelka a výkonná ředitelka WeDigital Andrea Hurychová k akvizici říká: “Už delší dobu jsem přemýšlela kam WeDigital posunout dál. Agenturu jsem založila a řídila osm let, takže když se naskytla příležitost udělat tento krok a spojit WeDigital s Lafluence, která má podobné hodnoty a já sama byla i u jejího založení, přišlo mi to jako krok správným směrem pro mě samotnou, tým i naše klienty. Věřím, že se ještě více upevní naše pozice lídra v rámci influencer marketingu a digitálních řešení, která můžeme společně klientům nabídnout. Martinovi Kynclovi jako novému CEO obou agentur jednoznačně věřím a cením si jeho zkušeností v oboru.”

Nově rozšířený influencer marketing startup Lafluence v následujících měsících plánuje seznámení s týmem WeDigital a nastavení společného fungování. “Těší mě, že se zintenzivňuje spolupráce skvělých lidí postavená na společných hodnotách a v oblasti influencer marketingu tak můžeme klientům nabídnout nejkomplexnější služby na trhu včetně silného techu. V nejbližších měsících se zaměříme na seznámení obou týmů, klientů a harmonizaci vnitřních procesů. Začátkem příštího roku pak chceme přijít s jasnou a silnou vizí pro influencer marketing v České i Slovenské republice.” říká k dalšímu směřování Martin Kyncl.

Značka Lafluence prochází v současné době intenzivním byznysovým vývojem, který byl mimo jiné podpořen investiční pobídkou ve výši dvaceti milionů korun od Venture Clubu a předchozí zásadní investici zakladatele CZC.cz Josefa Matějky skrz fond Nextech Ventures. Vzhledem k současné akvizici WeDigital míří na společný obrat 100 milionů korun, kterého chce dosáhnout již ke konci tohoto roku.