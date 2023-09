Google vylepšil AI službu Bard, změny se dotýkají i českých uživatelů

Společnost Google představila dosud nejkomplexnější model experimentální služby Bard, která spolupracuje s generativní AI. Přístup k funkcím, které byly dosud dostupné jen v angličtině, byl rozšířen o nové jazyky. Včetně češtiny.

Předností Barda je schopnost přizpůsobit své odpovědi potřebám uživatele. Konverzační službu tak lze například vybídnout, aby založila dokument na plánování výletu, sestavila text nabídky na online prodej anebo vysvětlila dětem vědecká témata. Aby mohl Bard poskytovat ještě užitečnější odpovědi, lze jej nově propojit s aplikacemi a službami Google. V neposlední řadě nabízí také vylepšenou funkci „Vyhledat na Googlu“, díky které bude možné si jeho odpovědi ověřit na internetu.

Přístup k novým funkcím ve více jazycích

V rámci zodpovědného vývoje služby Bard došlo k rozšíření přístupu k funkcím, které byly dosud k dispozici pouze v angličtině, jako je například možnost nahrávat obrázky pomocí Google Lens, zobrazovat v rámci odpovědí obrázky z Vyhledávání a upravovat vygenerované texty ve více než 40 nových jazycích.

Přístup k aplikacím a službám Google

Nejnovější rozšíření služby Bard, které je dostupné zatím jen v angličtině, umožňuje najít a zobrazit relevantní informace z nástrojů společnosti Google, které uživatelé používají každý den, jako je například Gmail, Dokumenty, Disk, Mapy, YouTube a Letenky Google, a to i když jsou potřebné informace v různých aplikacích a službách.

Příkladem může být výlet do Grand Canyonu, kdy lze nyní požádat Barda, aby z Gmailu vybral termíny, které vyhovují všem účastníkům, vyhledal informace o letech a hotelích v reálném čase, zobrazil cestu na letiště v Mapách Google, nebo se dokonce podíval na videa na YouTube s tipy, co se dá na místě dělat. To vše v rámci jedné konverzace.

Nastavení ochrany osobních údajů a způsob používání rozšíření je v rukách uživatelů a Google ujišťuje, že vždy osobní údaje chrání. „Pokud se rozhodnete používat rozšíření Workspace, váš obsah z Gmailu, Dokumentů a Disku nikdy neuvidí lidský kontrolor, a nebude použit pro zobrazování reklam, ani pro trénování modelu,“ uvádí společnost.

Snadná kontrola odpovědí a sdílení konverzací

Vylepšení se aktuální dočkalo i tlačítko „Vyhledat na Googlu“, díky čemuž lze snadněji zkontrolovat vygenerované odpovědi v angličtině. Po kliknutí na ikonu „G“ přečte Bard odpověď a vyhodnotí, zda na webu existuje obsah, který se k ní vztahuje. Pokud lze tvrzení ověřit, je možné kliknout na zvýrazněné fráze a dozvědět se více o podpůrných nebo protichůdných informacích nalezených v rámci Vyhledávání.

Dosud nejvýkonnější model

Všechny nové funkce jsou možné díky aktualizacím, které byly provedeny v dosud nejkomplexnějším PaLM 2 modelu. Na základě zpětné vazby uživatelů Google použil nejmodernější techniky zpětnovazebního učení, aby model vytrénoval tak, aby byl intuitivnější a nápaditější.