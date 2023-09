Stresovaná nejšťastnější generace: analýzy, průzkumy a názory generace Z

Žijí moc rychle a sami to cítí. Touží zpomalit, ale přitom nebrzdí. Chtějí zachránit planetu, ale začít musejí „ti nahoře“. Nejšťastnější jsou s blízkými, ale vztahy pouštějí lehce. Porozumět jim je složité, často i pro ně samotné. MAM nabízí vhled do života generace Z.

Anglická slova!!!“ je rychlá a jasná odpověď v rámci jedné ze skupinových diskusí, které vedl MAM se zástupci generace Z na položenou otázku, co je charakteristickým znakem české generace Z. „Upřímně mluvíme jako retardi, protože půlku slov řeknem v angličtině a půlku v češtině. Nebo třeba mluvíme jenom anglicky,“ vysvětluje dále jedna z účastnic a současně studentka mediálních studií (24 let). Vysvětlení je jednoduché, generace Z je zvyklá konzumovat spoustu obsahu v angličtině, což je jen odrazem jejího globálního pojetí života.



Generace Z — pětina naší populace — není ale jednotná, je rozdrobena mezi skupiny s různými zájmy, postoji, potřebami. Jak se oni sami v porovnání se staršími generacemi vidí? MAM zjišťoval jejich postoje v rámci několika skupinových online rozhovorů a dotazování v chatech.

„Podle mě se v základu moc nelišíme. Rozdíly jsou jen v trochu laxnějším přístupu k životu, k jeho větší nekonvenčnosti. Myslím, že jsme také mírně kritičtější k fungování světa a jeho systémů a jsme trochu uvědomělejší k impaktu, který na svět můžeme mít, jak individuálně, tak společensky,“ říká vysokoškolský student humanitního oboru (22 let).



„Gen Z je více otevřená, více propojená a více citlivá,“ říká vysokoškolský student humanitního oboru (22 let).



„Chybí nám řád a disciplína. Vše je orientováno podle pocitů individuálních lidí. Jsme citlivější. Máme tendenci respektovat i kraviny. Nesnášíme telefonování,“ říká studentka práv (22 let).



„Přijde mi, že základní rozdíl je individualismus. Naše generace je podle mě sociálně citlivější, hledáme příčiny problémů například s chudobou jinde než jen v tom, že se dotyčný málo snaží. Postoj k životu mi u nás přijde podstatně pesimističtější,“ říká student sociálních věd (22 let).

„Opadá reálný sociální kontakt. Máme moc času přemýšlet o sobě. Jsme pesi­mističtější. Nemyslím si, že mnoho lidí, ale nejen v naší generaci, si uvědomuje, že naše morální ‚poslání‘ je většině lidem na planetě jedno,“ říká student sociálních věd (23 let).



„Gen Z a GenY se podle mě liší o 180 stupňů, haha :). Jako nejzásadnější rozdíl vnímám postoj k životu. My, Gen Z, si uvědomujeme, že život není jen o práci a starání se o rodinu. Chceme cestovat, mít časovou a finanční svobodu a jednoduše CHCEME ŽÍT :),“ píše dvaadvacetiletá social media marketing specialistka z agentury.

Největší obava? Finanční potíže

Zatímco mladší „zetka“ mohou ještě řešit výběr školy a živí je rodiče, ta starší již obohatila trh práce. Tak jako tak jejich vliv včetně nákupní síly se ještě neměl ani šanci projevit. Nyní jsou „zetka“ — ačkoli jsou schopná za tenisky utratit i přes pět tisíc korun — v nízkopříjmové skupině.

Nejčastěji mají k dispozici do deseti tisíc korun měsíčně (51 %), ani ne jeden z deseti má příjem nad třicet tisíc korun (zdroj Ipsos 2022). S tím, jak ale začínají postupně vydělávat, jejich podíl v nejnižší příjmové skupině rychle slábne.