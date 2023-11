První národní kolo Creative Express zná vítěze, první místo mají Adriána Kachman a Kristýna Schönová

Vítězky českého kola Creative Express Kristýnu Schönovou a Adriánu Kachman čeká evropské finále pod hlavičkou ADC Europe. Kdo další uspěl?

Deset týmů mladých profesionálů z oboru minulý týden absolvovalo intenzivní cestu vlakem na trase Praha-Bratislava a zpět. Pro České dráhy během cesty tvořili kreativní koncepty na míru. Unikátní formát soutěže poprvé pořádal Art Directors Club ve spolupráci s ADC Slovakia.

„Mladí projevili o soutěž velký zájem, registrace do Creative Express byla v obou zemích expresně rychle zaplněná,“ popisuje zájem o první ročník soutěže David Suda, kreativní ředitel agentury WMC | Grey.

Brief byl podle ADC pro mladou generaci jako dělaný. „Soutěžící měli za úkol zvýšit zájem o cestování vlaky Českých drah prostřednictvím argumentu, že jde o ekologický způsob dopravy,“ říká Petr Čech, kreativní ředitel agentury Havas, který jako odborník na komunikaci Českých drah absolvoval cestu spolu s týmy v roli spolucestujícího mentora.

Mentoring je stěžejní součástí tohoto soutěžního formátu a české kreativce pomohli u vymýšlení usměrnit i odborníci z řad členů slovenského Art Directors Clubu: Juraj Bartoš (kreativní ředitel a zakladatel Free Andy), Peter Michalka (kreativní ředitel Elite / Monday lovers), Martin Motáček (kreativní ředitel Wiktor Leo Burnett), Vlado Kurek (výkonný kreativní ředitel Triadu) a Peter Rajčák (kreativní ředitel a zakladatel Ateliéru Pútnici). „Mentoři nám pomohli se dostat z železnice nohama zpátky na zem a podívat se na nápady s potřebným odstupem. To nám vzhledem k našemu odvážnějšímu nápadu dodalo patřičnou odvahu jej přinést i před českou porotu. A vyplatilo se,” hodnotí zkušenost Michal Krhut, spoluautor jednoho z oceněných konceptů.

Osobní prezentace a vyhlášení vítězů proběhly v pátek 3. listopadu ráno v agentuře Havas, která projekt podporuje od jeho spuštění. Soutěžící obhajovali své nápady před porotou ve složení: Radka Vlažná (vedoucí oddělení marketingu Českých drah), Zuzana Korselt (brand manažerka Českých drah), Jakub Kolářík (kreativní ředitel agentury Havas), David Suda (kreativní ředitel a partner WMC | Grey), Richard Axell (kreativní ředitel Triad Prague), Pavel Slováček (senior art director z Havas Prague) a Richard Stiebitz (strategy creative Agentury GEN).

A kdo se umístil na stupních vítězů?

1. místo: Kristýna Schönová (ředitelka rozvoje byznysu) a Adriána Kachman (junior stratég) s konceptem „Myslete na sebe, na planetu za Vás myslíme my“

Dle porotkyně Radky Vlažné vítězný koncept skvěle dostál všem náležitostem briefu. „Výborně spojil benefit pohodlí ve dvou směrech – pohodlí jako možnost využití vlastního času při cestě vlakem a pohodlí ekologického chování, které vám zajistí již samotný výběr vlaku jako dopravního prostředku. Zároveň jsme ocenili vhodnost kampaně pro cílovou skupinu a bezproblémovou realizovatelnost konceptu,“ říká Vlažná.

Vítězný tým postupuje do mezinárodní soutěže Creative Express pod hlavičkou ADC Europe. „Taková příležitost umí být pro marketéra velkým přínosem, ať už z hlediska inspirace nebo uvědomění si, co dokážeme za tak krátký čas vytvořit, a kde jsou naše limity. Poměrně rychle jsme tušily, jakým směrem se chceme vydat, ale hledaly jsme něco, co nás praští. V půlce cesty jsme na to káply,“ komentují svou účast Kristýna a Adriána.

2. místo: David Červený (strategický plánovač) a Michal Krhut (copywriter) s konceptem „Kouzlo nechtěného“

„Návrh vybojoval spravedlivé druhé místo,“ hodnotí porotce Jakub Kolářík a dodává: „Hezky odprezentovaná práce s odvážným kreativním přístupem. Kampaň používá stížnosti cestujících ve svůj prospěch tím, že na nich staví ekologický benefit cestování vlakem.“

3. místo: Václav Pruner (art director) a Martin Šimon (junior art director) s konceptem „Každý může být ekolog“

„V tak krátkém čase, opravdu skvělá práce,“ říká člen poroty Pavel Slováček, kterého si koncept získal jednoduchým a srozumitelným vzkazem, správnou „českodrážní“ tonalitou vizuálů a komplexním záběrem na širokou cílovou skupinu.

Václav Pruner pak všem budoucím účastníkům vzkazuje: „Poradil bych jim, ať si celý ten intenzivní kreativní proces užijí. Je super odvázat se při vymýšlení a prezentovat svůj koncept tak, jak je, ještě předtím, než se začne rozpadat pod tunami debriefů.“