Ceny Effie jsou rozdány! Grand Prix si odnáší VCCP s Albertem

V soutěži oceňující nejefektivnější komunikační projekty Effie Czech Republic získala nejvíce trofejí McCann Prague, následovaly ji Ogilvy a Publicis.

Už 26. ročník soutěže efektivního marketingu a komunikace Effie Czech Republic, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), zná své vítěze. Ještě před ostrým startem ceremoniálu ale na pódium vystoupila výkonná ředitelka AKA Kateřina Hrubešová a za asociaci udělila in memoriam ocenění Srdcař české reklamy Robertu Peňažkovi. „Je to už rok, co tady s námi není. Byl velikou osobností českého reklamního trhu i efektivní komunikace a takové osobnosti je třeba si připomínat,“ uvedla.

Během slavnostního večera v pražském kině Lucerna pak bylo rozdáno sedm zlatých, 16 stříbrných a 17 bronzových trofejí spolu se čtyřmi speciálními oceněními. Jako zlatý hřeb večera bylo uděleno i Grand Prix. „Nejefektivnější řešení propojují to, co je ověřené a funguje, s novým přístupem a kreativitou. I v letošní porotě Effie jsme měli ‚staré harcovníky‘, kteří hodnotí projekty několik ročníků, a tím udržují kontinuitu vysoké kvality prací. Doplnili je nováčci či lidé po dekádě pauzy v porotcování, ti zase přinesli ‚out of the box‘ pohled na projekty,“ přiblížila prezidentka AKA Petra Jankovičová a připomněla, že do letošního ročníku se sešlo rekordních 114 přihlášek.

Jako nejúspěšnější přihlašovatel ročníku se ukázala agentura McCann Prague, jejíž zástupci se na pódium vydali dokonce pro celkem patnáct trofejí včetně dvou zlat a zvláštní Ceny ADC — The Best of Creativity. Následovaly ji Ogilvy s pěti trofejemi včetně speciální Ceny Google — Nejlepší využití YouTube, a Publicis Group se čtyřmi oceněními. Z pohledu zadavatelů se nejvíce dařilo projektům ČSOB, jež získaly pět cen, a Plzeňskému Prazdroji, České asociaci pojišťoven a VZP, jejichž kampaně získaly po čtyřech trofejích.

„Vedle oslavy sošek ale nezapomínejte budovat vztahy. Letos jsme se na to podívali a zjistili, že právě na základě dlouhodobých vztahů vznikají nejúspěšnější projekty, protože průměrná doba spolupráce agentury a klienta u oceněných kampaní trvá déle než čtyři roky. Tak ať nám čísla do budoucna rostou,“ vyzvala také ještě Petra Jankovičová, která se na pódiu doplňovala s moderátorem večera Markem Hlavicou, který také ceremoniál osvěžoval vystoupeními hudební skupiny Marek & The Seladons.

Grand Prix a zlato pro VCCP a Albert

Cenu nejvyšší si odnesla agentura VCCP, která s řetězcem Albert a s agenturami Line Art a Carat připravila projekt v Effie nazvaný „Dvě slova, která pomohla transformovat značku“. Ten symbolizuje přerod brandu Albert od jednoho z řetězců soustředícího se na komunikaci akcí k lídrovi v nabídce „lepšího a zdravějšího jídla“. Projekt, který vedle marketingu proměnil i design obchodů a nabídku vlastních značek přispěl vyššímu průměrnému objemu nákupů, loajalitě i důvěře zákazníků a image brandu. Probíhá kontinuálně od roku 2018 a agentuře se zadavatelem přinesl i zlato v kategorii Dlouhodobé budování značky.

Níže se můžete podívat na kompletní výsledky letošního ročníku české Effie a přehled dalších zlatem oceněných projektů.

Kategorie: Obsahový / Content marketing

Oceněný projekt: Zpomal, ještě je brzo

Agentura: McCann Prague s Hero & Outlaw, Renegadz

Klient: Česká asociace pojišťoven

Druhý ročník dlouhodobého projektu bojujícího proti nepřiměřené rychlosti na silnicích 13 minut se zaměřil na mladé. Hlavním prvkem kampaně byl interaktivní pořad 13 cest pro střední školy s režií Markuse Kruga doplněný plánem výuky připraveným s experty, který se stane i součástí obsahu ČT edu.

Agentura McCann Prague pak ještě s ČAP v Effie uspěly i s třetím ročníkem projektu 13 minut – Národní den beze spěchu. Ten získal bronz v kategoriích Malý rozpočet a PR.

Kategorie: Ostatní služby

Oceněný projekt: Talent za 1/4 ceny pro „outsidera“ PwC

Agentura: VMLY&R s Mindshare

Klient: PricewaterhouseCoopers

PwC potřebovala ve vysoce konkurenčním prostředí efektivně oslovit a získat mladé talenty, čehož docílila kampaň se zdůrazněním dopadu a přesahu práce, která může být jinak vnímána až jako nudná. Vystihl to i s nadsázkou podaný spot a efektivitě pomohlo cílené šíření kampaně v digitálu a OOH. Vedle zlata v této kategorii projekt získal i stříbro za Aktivační marketing.

Kategorie: Finanční služby

Oceněný projekt: Změna přístupu a uvažování směrem k lepší efektivitě u leadera trhu

Agentura: Boomerang Communication

Klient: Kooperativa

Kooperativa potřebovala pro své životní pojištění nový koncept komunikace, který by pomohl dlouhodobému a stabilnímu růstu obchodních výsledků. To se podařilo díky kreativnímu konceptu „Děti o nás vědí víc, než si myslíte“, s jehož pomocí pojišťovna dává důraz na prevenci a profesionalitu, čímž buduje i důvěru klientů.

Kategorie: Nápoje

Oceněný projekt: Vína zrozená z kusu země, na které jsme všichni vyrostli

Agentura: Outbreak

Klient: Vinařský fond

Vinařský fond bojoval s klesající znalostí a aktivačním potenciálem značky Vína z Moravy, vína z Čech, která má pomáhat úspěchu českých vinařů i vinohradníků. Když nový kreativní koncept zdůraznil úsilí, um, radosti a strasti reálných vinařů ve stylu dokumentárního filmu, trend se podařilo zvrátit. Kampaň se mimo jiné dostala na rekordní hodnoty v atributech zaujetí i líbivosti.

Kategorie: Spotřební zboží

Oceněný projekt: Nenechte si obrátit život vzhůru nohama

Agentura: McCann Prague

Klient: GlaxoSmithKline

Společnost GlaxoSmithKline potřebovala zvýšit povědomí o vakcíně Bexsero proti meningokokovému onemocnění, kterou od loňského roku stát hradí vedle kojenců i pro náctileté. A to v situaci, kdy je veřejnost po covidu vůči vakcínám rezervovaná. Silná komunikace ve stylu hesla „Lusknutím prstu se tvé zdravé dítě může stát vážně nemocným“, spoty ukazující nejrizikovější situace i působivé vizuály pomohly zvýšit jak brandové, tak obchodní cíle.

galerie

Kategorie: PR

Oceněný projekt: #nePINdej!

Agentura: Svengali Communications

Klient: Česká bankovní asociace

Přes 200 tisíc lidí od náctiletých po seniory proškolil v kyberbezpečnosti prostřednictvím testů a her projekt #nePINdej! Díky kampani v televizi, kinech a na internetu, ve venkovní reklamě, přes sms operátora O2 i s pomocí influencerů, jako je Mikýř a Jirka vysvětluje věci, měla kampaň celkový zásah téměř 48 milionů lidí. I s jednoduše vtipnými spoty vyvětlila, že na internetu není vše tak, jak vypadá.