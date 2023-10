Šanci uspět na Golden Drum mají za Česko McCann, Havas, VMLY&R a Leo Burnett s MSL

Organizátoři reklamního festivalu Golden Drum zveřejnili v pondělí ráno 2. října agentury, které poroty pustily do finále. Je mezi nimi pět agentur z Česka.

Finalisty pěti soutěžních sekcí vybrala pestrá porota vedená renomovanými odborníky z různých částí světa. Do finále postoupily agentury v těchto hlavních sekcích: Drum One-Channel, Omni-Channel Drum, Craft Drum, Creative Business Excellence Drum, Creative Media Excellence Drum a ve speciální sekci All Juries.

Za Česko mají největší šanci uspět agetnury McCann Prague (2 kapamně), Havas Prague (1 kampaň), VMLY&R (2 kampaně) a Leo Burnett společně s MSL (1 kampaň). Šanci na výhru mají také slovenské agentury: Slovak & Friends, This Is Locco, Triad Bratislava, Free Andy, MUW Saatchi & Saatchi, Istropolitana Ogilvy a freelanceři Ladislav MackoM a Martin Kyselica.

Nejslibněji vypadá z českých šancí projekt „13 minut: národní den bez spěchu“ od McCann Prague pro Českou asociaci pojišťoven (s BESIP a Policií ČR), který vznikl také ve spolupráci s agenturami Hero & Outlaw a Mediabrands CZ. Šanci má v pěti kategoriích (Content: Live experience, Engagement: Real-time engagement, Creative use of media: Events, Excelllence in media: Use of Low/Small Budget, Sportrs, POP, culture & art: Entertainment). Kampaň už letos zabodovala v Cannes, když si agentura přivezla bronzovéího lva v kategorii Media. Jde o pokračování dlouhodobého osvětového projektu bojujícího proti nepřiměřené rychlosti na silnicích.

Mc Cann Prague má pak na jednom shortlistu (Excellence in media: Use of Creative Idea) ještě také kampaň System Shop pro VZP.

Havas Prague má tři shortlisty (všechny ze sekce Print a publishing) za kampaň pro České dráhy s názvem Horizonty, která vynalézavě upozorňuje, že nejpohodlnější způsob cestování na dovolenou je vleže. Vizuály nabízejí pohled na krajinu za oknem z horizontální polohy, a tak abstraktní podívanou přitahují oko zákazníka.

VMLY&R má celkem tři šance, všechny za práce pro Českou spořitelnu. Na dvou shortlistech (Film: TV/Cinema Film; Motion craft /Video, Moving images/: Cinematography) je s kampaní „Mluvit spolu nás dělá #silnější“ a na jednom shortlistu (Creative use of media: Social Platforms) je s projektem „Be safe / collection“, rámci něhož nabízela přes online secondhandy obečení za přemrštěné ceny, aby upozornila na internetové podvody.

Leo Burnett a MSL přihlásily na Golden Drum kampaň pro značku Heinz, v rámci níž nechali vyrobit zcela přírodní mýdlo z kečupu. Shortlist mají sekci Design: Product Design.

Vyhlášení vítězů se uskuteční 10. října v osm hodin večer, výsledky zveřejníme bezprostředně po vyhlášení na mam.cz.