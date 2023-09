Gerety Awards rozdala ocenění, Slovensko má bronz

Letošní ročník soutěže kampaní hodnocených ženským pohledem ocenil agenturu Jandl bronzem za projekt pro organizaci Plamienok a shortlistem za novou definici lásky s Absolut.

Soutěž Gerety Awards, která reklamu a komunikaci hodnotí ženským pohledem, rozdala ocenění za letošní ročník. Celkem udělila čtyři Grand Prix, 27 zlatých trofejí, 69 stříbrných, 65 bronzových a 159 prací shortlistem. Vítězové pocházejí ze 34 zemí, přičemž nejvíce ocenění putovalo do USA, Francie, Německa, Španělska, Velké Británie a Kanady. České agentury letos mezi oceněnými nejsou, ale zadařilo se sousednímu Slovensku.

Agentura Jandl marketing získala bronz v kategorii „práce pro dobro“ za kampaň Útek pro neziskovou organizaci Plamienok, která se věnuje smutkové terapii a pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Jejím cílem bylo pomoci znovuoživit pomoc ukrajinským uprchlíkům a dětem trpícím smutkem ze ztráty blízkých. S pomocí produkční společnosti Kimono a režiséra Daniela Riháka agentura natočila skutečnými událostmi inspirovaný emotivní tříminutový spot, během kterého zazní jen jedno slovo. I díky němu se podařilo vybrat téměř 30 tisíc eur.

Jandl marketing pak získala ve stejné kategorii i místo na shortlistu za práci „Definice lásky“ pro značku Absolut. S pomocí influencerů, známých osobností a tisíců podpisů veřejnosti se jim podařilo změnit definici slova láska ve Slovníku súčasného slovenského jazyka tak, aby se nevztahovala jen na osoby odlišného pohlaví.

A jaké práce si z letošních Gerety Awards odnášejí ceny nejvyšší?

Grand Prix za integrovanou kampaň v kategorii Humor

Agentura: DDB Chicago

Zadavatel: The Skittles

Název: Apologize the Rainbow

V roce 2013 „duhové“ Skittles vyměnili příchuť zeleného bonbonu z limetkové na jablečnou, což vyvolalo ostrou kritiku zákazníků, online si stěžovalo 130 880 lidí během devíti let. Značka se tedy rozhodla vrátit originál a v kampani se zároveň nejen přes konferenci na síti Twitch omluvila všem, co si stěžovali a poslala jim balení zdarma. Na Twitch má přenos odsledovaných více než 5?6 milionu minut, vyhledávání limetkových Skittels narostlo přes tisíc procent a prodeje originálních balení narostly o 21 procent.

Grand Prix za strategii v kategorii Práce pro dobro

Agentura: McCann Poland

Zadavatel: Mastercard

Název: Gdzie zamieszkac

Když začala invaze ruských vojsk na Ukrajinu a zvedla se uprchlická vlna, polská Mastercard společně se svou agenturou McCann vytvořila platformu, která pomáhá najít bydlení všem, kteří ho akutně potřebují. Projekt Gdziezamieszkac.com vznikl během pěti týdnů a využilo ho asi 300 tisíc ukrajinských uprchlíků.

Grand Prix za alternativní média v kategorii Inovace

Agentura: The Monkeys

Zadavatel: Vláda Tuvalu

Název: The First Digital Nation

Tichomořský ostrovní stát Tuvalu se spojil s globální kreativní agenturou The Monkeys (součást Accenture Song) a produkční společností Collider a vytvořily digitální národ. Kampaň měla upozornit na to, že Tuvalu může v příštích několika letech zmizet kvůli stoupající hladině moře.

Grand Prix za integrovanou kampaň v kategorii Experience

Agentura: Edelman

Zadavatel: Unilever – Vaseline Healing Jelly

Název: See My Skin

Vazelína Vaseline Healing Jelly od Unileveru s kampaní od agentury Edelman upozornila na to, že lidé hledající pomoc při léčení vad pleti mají při online vyhledávání problém. Jen šest procent obrázků s problematickou pletí se týkalo jiné než bílé barvy kůže, což vede k horší diagnostice i neléčení potíží. V projektu See My Skin tak vznikla databáze fotek, která neutěšený stav pomáhá narovnávat.

Všechny oceněné práce si můžete projít zde.