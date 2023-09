Aby nám neujel vlak: PR Mixer prozkoumá stav i budoucnost PR profese

Akce PR Mixer s podtitulem „Aby nám neujel vlak“ pořádaná Asociací public relations se uskuteční ve vládním salónku Hlavního nádraží už 3. října.

Poslední letošní setkání PR Mixer, které pořádá Asociace public relations (APRA), se zaměří na současný stav i budoucnost povolání PR profesionálů. Akce s podtitulem „Aby nám neujal vlak“ se uskuteční na symbolickém místě – v secesním vládním salónku Hlavního nádraží už 3. října od 16:30.

Setkání odstartuje Markéta Kaclová, account directorka agentury Native PR, která představí výsledky své studie „Profil českých PR profesionálů“. Odpoví na otázky jako: Kolik nás je a proč to nikdo přesně neví? Co se od nás chce a co za to máme? Jak vysvětlit rodičům, co nás živí? Bude nás to živit dál? Doplní ho také čerstvá data z oborového průzkumu APRA.

Současnost a budoucnost oboru PR pak budou v diskuzi moderované Markem Hlavicou, výkonným ředitelem APRA, probírat spolu s Markétou Kaclovou také Hany Farghali, ředitel korporátní komunikace O2, Patrik Schober, řídící partner Pram Consulting a autor knihy od Public relations k leadershipu, a Ivo Minařík, někdejší account director AC&C Public Relations a nyní kontrolor – informatik z Národního kontrolního úřadu.

„Přijďte se podělit o své zkušenosti, radosti i úzkosti, které přináší povolání PR profesionála,“ vyzývá APRA k účasti na PR Mixeru, na nějž se můžete přihlásit zde.