Již zítra končí nabídka zvýhodněného vstupného na konferenci Brand Management. Vystoupí na ní Orlando Wood.

Letošní ročník konference Brand Management, kterou by si neměli nechat ujít nejen brand a marketingoví manažeři, ale všichni, kteří hledají efektivní a smysluplné cesty k rozvoji svých značek, proběhne 19. října v Cubex Centru Praha. Příspěvky a prezentace se budou točit kolem toho, v čem jsme v Česku dobří a jak to umíme prodat. Téma tedy jednoduše zní: „CZech In: First Class Marketing“.

Orlando Wood, System1 Group

Klíčovým řečníkem bude Orlando Wood, šéf inovací ve společnosti System1 Group, který patří k aktuálně nejvlivnějším autoritám v oblasti efektivního marketingu. Je autorem přelomových knih Lemon a Look Out vydaných britskou asociací reklamy IPA. Podle Orlanda se v posledních letech technologického vývoje vytrácí z byznysu klíčová věc: schopnost budovat skvělé značky. Dnešní reklama je příliš ovlivněná levou mozkovou hemisférou a přestává fungovat z hlediska pozornosti, paměti a efektivity. Poradí, jakým chybám se vyhnout a na co se soustředit, aby vaše značka šla proti tomuto proudu a byla dlouhodobě úspěšná.

Celý program organizátor Blue events zatím připravuje a zveřejní začátkem září. Každopádně se můžete těšit na nabitý program: šest hodin přednášek a diskuzí, tři hodiny pro networking a 15 řečníků.

Už jen do zítřka 19. srpna mohou zájemci využít zvýhodněnou cenu vstupenky Very Early Birds za 7 900 korun.