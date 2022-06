Soutěž efektivních komunikačních projektů uzavřela partnerství s českým Googlem a přidává novou kategorii. Udělí i Cenu za nejefektivnější využití YouTube.

Letošní ročník Effie Czech Republic se společně s novým partnerem soutěže, českým Googlem, zaměří především na oblast digitálního marketingu a on-line video obsahu.

„Světem hýbou digitální technologie a je potřeba si všímat i jejich využití v reklamě,“ uvedla Marie Krátká, Google enterprise business lead pro český a slovenský trh, a dodala: „Effie vnímáme dlouhodobě (nejen v ČR) jako jednu z nejkvalitnější značek na poli efektivity marketingu, a tudíž pro nás bylo vzájemné propojení logickou cestou. Půjde o výměnu zkušeností, myšlenek, příkladů, ale i odborníků, například porotců.“

Podle Ondřeje Nováka z týmu Effie se soutěž zaměří především na full servisové kampaně, které se nebojí využít vícero kanálů, jako je například i YouTube. „Když vytváříte kampaň, musíte vždy chtě nechtě počítat se zapojením digitálu. Efektivita je však jen jedna. Když firmy využívají digitál a sociální sítě pouze proto, že to doba vyžaduje, nemusí to fungovat, a naopak full servisové kampaně bez digitálu a digitálního video obsahu dnes prakticky nemají smysl,“ uvedl Novák s tím, že v případě digitálních médií trpěly soutěžní kampaně jistým ostychem, jako by se přihlašovatelé digitálu báli.

Právě z toho důvodu se spojila Effie s Googlem. Digitálnímu marketingu se tak bude věnovat nová samostatná kategorie. Stejně tak se bude nově udávat i Cena za nejefektivnější využití YouTube. Přihlášky do soutěže bude možné podávat od 28. června do 19. srpna 2022. Vyhlášení proběhne na galavečeru 23. listopadu v Kino Lucerna.

Jak se přihlásit do nových kategorií se zájemci dozví na společném workshopu Effie a Googlu, který je určený pro všechny potenciální zájemce o přihlášení. Koná se 8. června, je zdarma a ukáže nejen úspěšné kampaně z YouTube, ale i nejlépe zpracované přihlášky do Effie. Dopolednem návštěvníky provedou experti z oboru. Za Google to bude Marie Krátká a YouTube lead pro Česko a Slovensko Petr Houzar, za digitální agentury výkonná ředitelka WMC Grey Adéla Krausová a výkonný ředitel ASMEA a projekt manažer Effie Awards Czech Republic Ondřej Novák.

O Effie, kterou pořádá Asociace komunikačních agentur (AKA), roste každým rokem zájem. „Ročník 2021 měl druhý největší počet přihlášek v novodobé historii soutěže. Obecně musíme uznat, že byly velmi kvalitně zpracované a často se v nich objevoval důraz na sociální odpovědnost,“ komentoval výsledky soutěže ředitel AKA Marek Hlavica.