Již 22. ročník největší české konference o značkách chce dodat kuráž všem, kdo věří v hodnotu a přínos marketingu. Nejvýhodnější vstupné je k dispozici už jen deset dní.

Chytrý marketing hraje zásadní roli v tom, aby se mohly firmy znovu nadechnout v době po pandemii. S odvahou prosadit zajímavá řešení chce všem, kdo věří v hodnotu marketingu, pomoci již 22. ročník největší české konference o značkách Brand Management.

„Všichni potřebujeme novou energii po měsících pod zámkem, kdy si kdekdo do marketingu kopnul, nebo mu osekal rozpočet,“ uvedl Jan Patera ze společnosti Blue Events, která konferenci pořádá.

Akce se uskuteční naživo 13. října v Cubex Centru Praha. Ještě deset dní nabízejí pořadatelé nejvýhodnější vstupné Very Early Birds za 7900 korun bez DPH. Včasně registrovaní účastníci, jejichž platba bude připsána na účet do 31. července, tak mají slevu tři tisíce ze základní ceny.

Dan White

Paul Feldwick

Kyra von Mutius

Hlavní náplní programu budou příběhy značek z českého a slovenského trhu, které doplní i slavné osobnosti ze zahraničí. S přednáškou „Marketéři, nažhavte motory“ vystoupí například Dan White, inovátor v oblasti marketingu a výzkumu. Mimo jiné během kariéry v WPP pomohl vybudovat známé marketingové metriky včetně žebříčku Brandz a předních světových systémů pro hodnocení značek, médií a testování reklam. V současnosti se věnuje poradenství, školení, přednáškám, ilustrování a psaní. Je autorem knih The Smart Marketing Book a The Soft Skills Book.

Co je nejmocnější silou při budování značek a jak ji co nejlépe využívat prozradí Paul Feldwick, legenda strategického plánování a autor knih Why Does the Pedlar Sing? a The Anatomy of Humbug. Během svého vůbec prvního vystoupení v Česku též odhalí skrytou roli zábavy v marketingu.

Šéfka strategie v proslulé v berlínské reklamní agentuře Heimat Kyra von Mutius bude mluvit o tom, co musí značky dělat, aby zůstaly jednou provždy relevantní a co je zapotřebí k tomu, aby se staly ikonami.

Štefan Sarvaš

Tomáš Křivda

Bronislav Kvasnička

Mýty a realitu malých značek pak rozebere Štefan Sarvaš, jenž pracuje 14 let na různých regionálních a globálních pozicích ve společnosti Mars, jedné z největších potravinářských společností na světě. Jeho doménou jsou Consumer & Market Insights, tedy poznatky o spotřebitelích a trzích použitelné pro byznys. Může tak prozradit, jak se mohou z malých značek stát velké brandy.

Co dělat, když rázem přijdete o všechna data o zákaznících, ukáže Tomáš Křivda, šéf operativy AC Sparta Praha. Bronislav Kvasnička, CEO agentury Wunderman Thompson Praha, odhalí vztah mezi inspirací a růstem značek. Šéf marketingu značky Dedoles Martin Mrva pak vysvětlí, v čem spočívá úspěch této v poslední době nepřehlédnutelné slovenské značky.