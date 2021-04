Přes dvacet odborníků rozebere téma emocí v marketingové a PR komunikaci na akci, která proběhne 18. května z divadla Jatka78.

Communication Summit 2021 pořádaný společností Blue Events zveřejnil program letošního ročníku akce spojující všechny komunikační profesionály. Ústředním tématem jsou emoce, které prodávají, ale zároveň je i kvůli aktuální situaci těžší je zprostředkovat.

„Zvolili jsme silné téma, které rezonuje. Trefili jsme se do toho, co nyní komunikační a marketingové profesionály zajímá. Všichni řeší, jak dál lépe a efektivněji komunikovat a emoce jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu. Jiní o tom teoretizují, my ukazujeme na konkrétních příkladech, jak na to,“ říká Jan Patera, partner Blue Events.

Během pětihodinového vysílání z divadla Jatka78 bude dvacítka řečníků prezentovat a diskutovat živě přímo v sále, nikoliv ze záznamu či přes videokonferenční hovory.

Vystoupení hlavního řečníka, jímž je Sorin Patilinet, globální šéf marketingových výzkumů z Mars Wrigley, doplní panelová diskuze lokálních marketérů. V programu se dále objeví řada nových studií a dat od společností Kantaru, Seznam, Ogilvy Consulting, či Wellen.

Organizátoři oživili také kultovní prezentační show RICPIC, kde se o přízeň publika utkají tři řečníci, každý představí svůj pohled na téma Jak dostat emoce do PR. Nebudou chybět ani případové studie, například od Slovenské spořitelny, Mastercard, Vodafone, od iniciativy Cesta ven, či od absolutního vítěze soutěže Lemur – česká cena za PR „České děti v kybersvětě“. Zapojí se i zástupci kulturní scény. O kreativitě během pandemie promluví Štěpán Kubišta, ředitel Jatka78, o hudbě v reklamě zase Jiří Burian, producent Kapitána Demo.

Účastníci získají unikátní přístup ke sledování online přenosu, možnost pokládat dotazy řečníkům on-line, ale také poukaz na občerstvení přes Dámejídlo.cz. Pokud se do konce dubna zlepší epidemiologická situace, chtějí organizátoři nabídnout i bezpečnou osobní účast na akci včetně testování na místě.