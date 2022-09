Polský hub bude zastřešovat aktivity společnosti v České republice a na dalších 27 trzích v CEE regionu. Společnost v tuto chvíli hledá zkušené odborníky z různých oblastí, kteří by se do týmu přidali.

V roce 2016 Netflix oficiálně vstoupil na CEE trh. Netflix se v regionu výrazně angažuje tím, že pomáhá produkcím v rámci jejich vlastních tvůrčích projektů a zároveň investuje do licencování lokálních titulů. Jen v České republice Netflix licencoval přibližně 500 českých titulů, mezi které patří například Bábovky, Matky, Karel a Gump – pes, který naučil lidi žít. Český seriál Svět pod hlavou se stal jedním z největších hitů Netflixu v celém regionu.

Česko se také stalo klíčovou produkční lokalitou pro tvorbu filmů a seriálů přímo z dílny Netflixu. V poslední době se zde natáčely významné tituly jako například akční trháky The Gray Man a Vyproštění 2. Netflix natáčením v České republice přispívá k rozvoji filmového průmyslu v zemi a vytváří pracovní místa pro místní filmové štáby.

„Filmový průmysl ve střední a východní Evropě je známý svými tvůrčími tradicemi a místními talenty. V samotném Česku jsme v průběhu let investovali do licencování skvělého obsahu, jako jsou například populární divadelní trio a jejich filmový počin TŘI TYGŘI: Jackpot nebo oblíbená rodinná komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Chystáme se podporovat českou filmografii a přinášet ji mezinárodnímu publiku i do budoucna,” uvedl Łukasz Kluskiewicz, CEE ředitel divize Local Films.

Podporu platformě Netflix vyjádřili i Český filmový fond a Česká filmová komise. Obě organizace se zasloužily o zpřístupnění jedinečných natáčecích míst a poskytly zázemí při natáčení původních Netflix titulů u nás.

Centrála Netflixu ve Varšavě přiblíží platformu blíže ke svým předplatitelům a také ke svým uměleckým partnerům. Podpoří dlouhodobou spolupráci s regiony a vytvoří nové příležitosti pro tvůrce a producenty jak v České republice, tak i v dalších státech regionu střední a východní Evropy.