V online supermarketu Rohlík.cz končí brand manažerka Kristýna Rakovská. Podle vyjádření na jejím LinkedInu zamíří do Albertu.

„Když jsem do Rohlíku nastupovala, hodně lidí mě varovalo, že je to větší sousto, než dokážu pokousat, a že do toho nemám jít. Měli a neměli pravdu. Protože, nikdy bych ten rok nevzala zpátky, ale nikdy bych do toho nešla znova,“ uvádí Rakovská s tím, že například kolem Vánoc pracovala přes 12 hodin denně a „pořád to nestačilo, abych stihla všechno.“

„Jsem člověk, kterému záleží na tom, jakou práci odvádí, na tom jak jsou spokojený lidi, co pod ním pracují, na tom že si firma váží práce, kterou dělám, a v které jsem dobrá a na tom, že má z práce radost. Ale tu jsem už neměla. A protože jsem člověk, který si váží sám sebe, jsem se rozhodla – jako tehdy Svěrák ve Vratných lahvích – Já už to nebudu dělat, já už tady nejsem rád,” vysvětlila na svém profilu Rakovská.

Od roku 2015 působila v marketingu Alza.cz, poté byla brand manažerkou například v síti Ambiente, v Top4Sport nebo v Glami.cz. Nyní její další kroky budou směřovat do řetězce Albert.

“Sledujte Albert a jeho velký kampaně. Nikdy jsem nepracovala v korporátu, nikdy jsem nedělala pro tak obrovskej brand, ale taky sem nikdy nešla do něčeho s takovým klidem, jako právě do Alberta,” dodala Rakovská.