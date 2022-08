V rámci nové strategie a změny identity ukázala nový designový jazyk i logo. Automobilka do roku 2026 plánuje tři nové modely a v příštích pěti letech investuje dalších 5,6 miliardy eur do elektromobility a 700 milionů eur do digitalizace.

Škoda posouvá vzhled značky na další úroveň nejradikálnější změnou firemní identity za posledních 30 let. „Dnešek je výjimečným dnem v historii společnosti Škoda. Představujeme novou identitu značky včetně nového loga, a novou firemní identitu. Výrazně zrychlujeme naši elektrickou ofenzívu – do roku 2026 uvedeme na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat. Ještě intenzivněji se tak připravujeme na desetiletí transformace,” uvedl Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti.

Na vývoji nové firemní identity se pod vedením marketingového oddělení podíleli zaměstnanci napříč celou společností. Kromě toho se 2 200 respondentů ze šesti klíčových trhů – České republiky, Německa, Itálie, Norska, Indie a Izraele – vyjádřilo k vybraným návrhům z celkem 165 verzí loga, aby společně definovali jeho budoucí podobu.

„S naší novou firemní identitou posouváme vzhled celé značky na vyšší úroveň. Vyvíjí se nejen naše produktové portfolio, ale také naši zákazníci. A my to vnímáme jako ideální příležitost, jak značku přizpůsobit desetiletí transformace a upravit její vzhled potřebám a očekáváním zákazníků. Naše nová korporátní identita podtrhuje moderní a osobitý design a jasně ukazuje náš přístup, který je v první řadě digitální,“ uvedl Martin Jahn, člen představenstva společnosti za oblast prodeje a marketingu

zaváděn od příštího roku. Vyznačuje se jasnými minimalistickými liniemi, které zdůrazňují jednoduchost a kvalitu nových modelů. Nové logo značky Škoda je prezentováno bez plastické 3D grafiky a v nové identitě bude automobilka používat dva různé odstíny zelené: smaragdovou a elektrickou zelenou, které symbolizují ekologii, udržitelnost a elektromobilitu.

V marketingové komunikaci se bude klást výrazně větší důraz na nápis Škoda ve srovnání s firemním logem. Nová stylizace také využívá zcela jinou typografii, která pracuje se symetrií a kombinací oblých tvarů s hranami. Podle očekávání představovala největší výzvu integrace háčku, který reprezentuje důležitou součást českého historického dědictví značky..

Změnou, byť ne tak zásadní jako v případě typografického loga, prošel rovněž symbol okřídleného šípu. Na první pohled je patrné jeho zjednodušení. Nově bude logo značky vykresleno bez plastické 3D grafiky. Automobilka tak reaguje na posun k ještě větší digitalizaci komunikace. Jednodušší dvourozměrné logo je mnohem působivější zejména na mobilních zařízeních a lze jej také flexibilněji integrovat do různých formátů.

Nová identita: Barvy symbolizující elektromobilitu a udržitelnost

V barevném provedení bude Škoda Auto nově používat dva různé odstíny zelené: smaragdovou a elektricky zelenou. V průzkumech si je mnozí respondenti spojovali s ekologií, udržitelností a elektromobilitou.

Nová firemní identita bude postupně zaváděna na všech platformách – nejprve v informačních a komunikačních materiálech a od roku 2024 se začne objevovat také na nově uváděných modelech. Nový design se promítne i do infotainmentu a dalších prvků vozů Škoda. Součástí modernizace budou také designové úpravy provozoven autorizovaných partnerů.