Zakladatel Knowlimits Jan Vidím říká, že s růstem onlinu do plánování vstupují další a další subjekty. Vítá, že přibylo i žen a věcných diskuzí.

Aktuální ekonomické výhledy nejsou příliš růžové. Jak se na další měsíce díváte optikou reklamních investic?

Je to trochu věštění z křišťálové koule. Zatím nevidíme žádný pokles, spíše naopak. Máme také relativně velkou bázi českých klientů, kteří se za covidu naučili, že krize není jen hrozba, ale i příležitost. A teď uvažují podobně. Ale samozřejmě dopad cen energií, speciálně na výrobní společnosti, je velký. Je otázka, jak dlouho tato situace potrvá, jestli bude eskalovat. Status, který mám teď před sebou, signalizuje nárůsty investic i pro příští rok. Poptávají se stejné nebo vyšší rozpočty, klienti uvažují na celoroční bázi. Ale samozřejmě ekonomické ukazatele říkají, že to nevypadá dobře. Myslím, že nejlepší je pár měsíců vydržet a uvidíme, co se s trhem stane.

Vy jste známí tím, že ochotně chodíte do tendrů, máte v nich i vysokou úspěšnost. Co vám přinášejí?

Samozřejmě rádi vyhráváme, ale bereme to i jako zkušenost. V některých oborech jsme neměli tak velkou klientskou bázi, tak jsme si ji rozšiřovali, učili se jednotlivé segmenty trhu a relativně hodně personálně posílili za poslední čtyři roky. To nám teď přináší vítězství v tendrech, ve kterých bychom popravdě před šesti lety neuspěli.

Historicky se vám hodně dařily i státní tendry. Čím vás lákaly?

Teď už se tolik na státní věci nesoustředíme, jsou to asi jen dvě procenta našeho obratu. Stát navíc výrazně snížil investice do komunikace. Obecně vzato, státní věci jsou z principu orientovány na cenu. V důsledku snahy obsáhnout co největší komunikaci a držet nediskriminační kritéria dochází k tomu, že agentury, které jsou čistě o ceně, třeba nabídnou státu billboardy ne tak viditelné, ale levnější. Podobné je to s digitálem. A stát se proti tomu nemůže úplně bránit. Pro agenturu, kterou jsme byli před dvanácti lety, bylo lákavé, že se výběrového řízení můžete účastnit vždy, což v komerční sféře nebývá zvykem. Byl to růstový potenciál. Nikdy ale státní zakázky netvořily více než deset procent našeho obratu. Myslím, že to vnímání je prostě spojené s tím, že můj otec byl politik.

Není to spíše tím, že se v Česku do práce se státem nikdo moc nehrne a je pak snazší vyniknout?

Pravdou je, že je to byrokraticky a administrativně poměrně náročná záležitost. Máme na to celé oddělení, které sleduje změny legislativy. Vzhledem k tomu, že stát vás třeba musí vyloučit, když zapomenete doručit jeden papír, tak si umím představit, že to není úplně to pravé pro náš trochu bohémský byznys.

Bavme se teď o klientech, na které se soustředit chcete…

Dlouhodobě stojíme o české firmy a zároveň působíme i jako „hub“ pro několik německých firem v rámci regionu, protože nemáme zastoupení jen v ČR. V této chvíli nám chybí automobilka a velký rychloobrátkový klient. O propojení dat jsme se hodně naučili s Alzou. Máme i solidní zastoupení v oblasti „health and beauty“ nebo ve finančních službách. Automobilku bych u nás viděl rád, máme u nás i lidi se zkušeností z tohoto segmentu. V rámci covidu to bylo samozřejmě velmi cyklické odvětví. Zajímavé je to ale i proto, že v celém segmentu dochází ke změně nákupního chování. Jsou tlačeni k omezení spalovacích motorů, takže do pár let se jejich komunikace nejspíše totálně promění. Elektromobily mají jiný zákaznický „feeling“, bude důležité, aby si je lidé vyzkoušeli. Očekávám větší důraz na mladé lidi. Bude to hodně zajímavý segment.

Podle mezinárodního žebříčku RECMA jste teď největší českou agenturou. Pod vámi je Médea. Co to s vámi dělá?

Je to zajímavý pocit. Když jsme začínali, tak pro nás byla Médea „ta velká česká agentura“. Dokázala vyrůst v centralizovaném segmentu, kde jsou extrémně silné nadnárodní agentury, které mají reálně 60—80 procent svého byznysu z centrály jasný.

Do jaké míry se teď síťová agentura stává i z vás?

Působíme v Maďarsku, Polsku, Slovensku či v Rumunsku. Buď spolupracujeme s lokální agenturou, nebo tam máme vlastní malé týmy. Budování sítě je ve specifickém CEE regionu složitá věc. Ale ten nápad nebo projekt se u nás rozvíjí a stále se jednotlivé země učíme. Vývoj je do značné míry v každé zemi logický. Víme, co se děje s printem, jak se zvyšuje online. V Česku jsme naprosto specifičtí kvůli Seznamu, v Polsku je naopak absolutní dominance Googlu s Facebookem. Zároveň v zemích, kde je Amazon, jdou docela velké investice přímo do Amazonu.

