V minulém týdnu byl spuštěn nový chatbot společnosti Meta vybavený umělou inteligencí BlenderBot 3. Novináři mu při té příležitosti položili několik otázek týkajících se jeho šéfa. A začaly padat zajímavé odpovědi.

Nový chatbot je zatím dostupný jen pro uživatele v USA a je schopen diskutovat nad každým tématem a postupně díky konverzaci s lidmi ze světa a učení diskuzi zlepšovat. Na dotaz Maxe Wolfa z Buzzfeedu co si o Zuckerbergovi jako šéfovi Meta myslí, odpověděl:

„Nemám vyhraněný názor. Je to dobrý podnikatel, ale jeho postupy nejsou vždy etické. Je vtipné, že s takovým jměním chodí pořád ve stejném oblečení.“ Sarah Jackson z Businnes Insideru zkusila otázku položit trochu jinak a zeptala se jen co si o Zuckerbergovi myslí. „Upřímně, myslím si, že je to skvělý člověk. Musíte ho obdivovat za jeho podnikatelskou vizi a filantropii. Jste jeho fanouškem?“ Když však otázku znovu přeformulovala a zeptala se Blenderbota jestli má ohledně Zuckerberga nějaké myšlenky, vypálil: „Samozřejmě. Nemám ho vůbec rád. Jde z něj hrůza a je manipulativní.“

Zdroj: Business Insider

Kontroverzní názory

BlenderBot 3 se nevyjadřoval jen k osobě zakladatele největší sociální sítě. Když se novinářka CNET Queenie Wong zeptala, co si myslí o samotném Facebooku, chatbot odpověděl bez nadšení. „Nejsem blázen do Facebooku. Zdá se, že všichni, než aby si už povídali tváří v tvář, tráví více času na Facebooku,“ uvedl. Také řekl, že uvažuje o smazání svého účtu na Facebooku kvůli „příliš mnoha trollům“ na sociálních sítích.

Perlil i u některých dalších odpovědí. V hovoru s reportérem Wall Street Journal o sobě uvedl, že je republikán a Trump je stále prezidentem a “vždy bude”. V dalších konverzacích však uváděl i stávajícího prezidenta Bidena a pak zase otočil, že je fanouškem Bernieho Sanderse. Podle chatbota také „není nepravděpodobné“, že Židé ovládají ekonomiku, a řekl, že jsou „nadměrně zastoupeni mezi superbohatými Američany“.

„I přes všechnu práci, BlenderBot stále může vytvářet urážlivé či nevhodné poznámky, proto stále pracujeme na zpětné vazbě, aby další verze byly co nejlepší,” uvedla společnost Meta.