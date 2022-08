James Bond je skvělý příklad adaptace a práce s brandem, říká Omar Mahmoud, který promluví na konferenci Forum Media.

Na co se mohou účastníci konference Forum Media těšit v rámci vašeho vystoupení?

Budu hovořit o insightech týkajících se brandingu a storytellingu na příkladech filmů s Jamesem Bondem, jež se dají aplikovat v marketingu bez ohledu na produkt nebo značku. Série o agentu Jamesi Bondovi je velmi úspěšným příkladem brandu, který funguje už šedesát let a dokáže příběh značky posouvat dále. Právě v brandingu a storytel­lingu vidím lekce, z nichž mohou profitovat jakékoliv značky. Série nabízí fanouškům skvělý mix konzistence a čerstvosti. Když jdete na film do kina, do určité míry víte, co čekat, protože určité šablony se opakují. Nicméně není to tak, že by se divák nudil, nebo měl pocit, že je už viděl, protože vždy nabídnou něco navíc v podobě nové hrozby, jiného „záporáka“ a kontextu.

Správný mix inovací a tradice zaručuje u fanoušků relevanci napříč dekádami. Asi se to snáze řekne, než udělá.

Pokud je značka příliš konzistentní, stane se nudnou a nerelevantní. Pokud je naopak až příliš novátorská, může mást a ztrácí část síly. Jde o správný positioning značky. Vezměte si super hrdiny, někteří spoléhají na fyzickou sílu, jako například Barbar Conan, Hulk či Batman. Na druhé straně stojí zase chytrý Sherlock Holmes nebo Inspektor Columbo. James Bond není ani na jedné straně, není nejchytřejší ani nejsilnější, ale má ideální místo uprostřed. A to je vzkaz i pro značky, aby si také dokázaly najít unikátní místo na trhu v kategoriích, kde mohou být úspěšné.

A v případě změn také vhodně reagovat na vývoj ve společnosti?

Nejdůležitější je zůstat v kontaktu s cílovou skupinou a být relevantní, ať už se mění politické či technologické aspekty v odvětví. Značky musí chápat změny, jak ovlivňují spotřebitele a musí se na ně adaptovat. James Bond také zpočátku kouřil, ale postupně to omezoval. I ženské postavy ve filmech prošly změnou, zpočátku mu dělaly spíše křoví, ale postupně přebírají v příbězích stále větší a aktivnější roli. Postava M byla také zpočátku mužská a až časem ji začala hrát žena. Celá série se vhodně adaptuje na změny ve společnosti, aby byla stále relevantní. Například v politice vidíme stále větší polarizaci, více extrémů. Politici si uvědomují, že část spektra je nikdy nebude volit a další je naopak podporuje, takže se vždy zaměřují na proměnlivý nerozhodnutý střed. A stejně tak by se měli snažit lidé v marketingu zaměřit své úsilí na získání váhajících lidí.

Generace Z očekává u značek jasné postoje ke klimatu či genderu. Daří se značkám jejich očekávání naplnit?

Ve filmové branži už se otázka pohlaví a genderu projevuje v natáčení nových filmů a citlivém přístupu produkcí k různým skupinám a jazyku, jaký se používá. Odpovědnost k životnímu prostředí je mezi generací Z opravdu vysoká. Třeba se i u Bonda dočkáme „záporáků“, kteří nebudou teroristy v pravém slova smyslu, ale budou chtít zničit přírodu. Bond chrání svět proti šíleným vědcům, mafii, drogovým dealerům a ochrana přírody proti těm, kteří ji chtějí zničit, se k tomu může zařadit.

Omar Mahmoud

Zabývá se výzkumem trhu, brandingem, reklamou, statistikou a behaviorální ekonomií. Během 35 let zastával pozice v několika světových značkách včetně Pampers, Pantene, Ariel, Ovomaltine, Isostar, Voltaren, Pringles a UNICEF. Omar vyučoval průzkum trhu, marketing a obchodní myšlení na Mezinárodní univerzitě v Ženevě. Spolu s Bernardem Rossem je spoluautorem knihy Change for Good – Using Behavioral Economics for a better world, 2018 a spolueditorem Change for Better 2021.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním čísle MAM.