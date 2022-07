Rock rádio, patřící do mediální skupiny Media Bohemia, má nového ředitele. Stal se jím dosavadní programový ředitel Fajn rádia, Ondřej Cikán, který tak bude mít nyní na starosti řízení obou těchto značek. Ondřej Cikán se věnuje rádiu a marketingu více než 10 let. U Rock rádia bude mezi jeho hlavní priority patřit nastavení positioningu značky jako lovebrandu u rockové komunity posluchačů prostřednictvím cíleného marketingu a strategických partnerství.

Ondřej Cikán se pohybuje v oblasti marketingu a rádií více než 10 let. Poslední čtyři roky je programovým ředitelem Fajn rádia, které se zaměřuje zejména na mladší generaci posluchačů. Od 1. července je nově ředitelem i Rock rádia, které cílí zejména na rockery. Jeho playlist je postavený na rockové muzice 80. – 90. let, ale hraje i současné hity českých rockových uskupení.

„Ondra je důkazem, že dobrý rock může oslovovat i mladé lidi. Jeho misí bude pevně ukotvit značku Rock rádio na českém trhu, využít potenciálu, který jí přinesla nedávná expanze do dalších regionů, a v neposlední řadě rozšiřovat aktuální komunitu fanoušků Rock rádia,“ vysvětluje generální ředitel mediální skupiny Media Bohemia, Miroslav Hrnko.

Mezi hlavní úkoly Ondřeje Cikána v nové roli bude patřit vytvoření jasného positioningu rádia, jako rockové jedničky na českém trhu, realizace strategických partnerství, a současně posílení znalosti značky. „Ačkoliv se Rock rádio od Fajn rádia co do formátu značně liší, mám k němu jako dlouholetý milovník rocku opravdu velmi blízko. Je to výzva i splněný sen zároveň. Můžu slíbit, že i do budoucna budou Rock rádio připravovat rockeři, u mikrofonu, na síti, na podiu nebo za reprobednou. Chceme se přiblížit kultovním světovým rockovým rádiím, což ale neznamená, že zapomeneme dát šanci domácím kapelám. Příští „rocky“ budou divoké a budou stát za to,“ říká k nové pozici Ondřej Cikán.