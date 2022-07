Za prvních šest měsíců letošního roku na český maloobchodní trh vstoupilo již 15 nových značek. Při srovnání prvních pololetí uplynulých let je to nejvíce od roku 2018, kdy vysoký počet nováčků přilákalo otevření outletu u pražského letiště. Ve druhé polovině roku bývá počet nově příchozích brandů tradičně vyšší než v té první, a to především díky vánoční sezóně. Dá se tak očekávat, že letos bude nováčků podobné množství jako loni, kdy jich k nám vstoupilo 38.

„Český maloobchodní trh je pro mezinárodní brandy stále přitažlivý, mnohdy je pro ně prvním v regionu střední a východní Evropy, na kterém testují svůj úspěch. Ani koronavirová pandemie na tom nic nezměnila, zákazníci se po skončení omezení do značné míry vracejí k nákupům v kamenných obchodech, a zdejší kupní síla je pro značky atraktivní,“ sdělil Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Valná většina nově příchozích otevřela svou první prodejnu v Praze, šest jich vzniklo na hlavních nákupních třídách v centru města (high street), pět v obchodních centrech, což je pro značky vstupující na český trh obvyklé. Patrný je nyní ale i trend otevírání prodejen v administrativních budovách. Tuto možnost rády využívají značky zaměřené na technologie nebo na design. Na velkorysé ploše v moderním prostředí zde mohou odprezentovat své produkty a služby relevantní cílové skupině potenciálních zákazníků, kteří v kancelářských budovách pracují, zároveň jde zde pro ně dostupnější nájemné.

Nejčastější je móda a Francie

Čtyři značky k nám přišly z Francie, dvě ze Slovenska, ostatní země původu jsou zastoupeny po jedné. Nejčastěji se – v souladu s dlouhodobým trendem – jedná o prodejce oblečení nebo doplňků, přičemž poměr těch, kteří cílí na tzv. massmarket, a těch luxusních/prémiových, je vyvážený. Tři značky jsou z nyní populárního segmentu vybavení a doplňků pro domácnost, ve dvou případech jde o F&B.

Tabulka 1: Značky, které na český maloobchodní trh nově vstoupily v prvním pololetí roku 2022

Značka Země původu Sektor Umístění Projekt Město American Vintage Francie Oblečení High Street Slovanský dům Praha Balenciaga Španělsko Oblečení High Street Pařížská Praha Chanel Francie Oblečení High Street Pařížská Praha Q/S by s.Oliver Německo Oblečení Obchodní centrum Gemini B Kolín Jacadi Paris Francie Oblečení High Street Westfield Chodov Praha iFlow Rakousko Sportovní móda Outlet Freeport Fashion Outlet Hatě GymBeam Fitness Hub Slovensko Sport Administrativní budova River Garden II/III Praha Teilor Rumunsko Šperky Obchodní centrum OC Futurum Kolín Praha HP USA Elektronika Administrativní budova City Green Court Praha Home&You Polsko Vybavení a doplňky pro domácnost Obchodní centrum Arkády Pankrác Praha Materasso Slovensko Vybavení a doplňky pro domácnost Obchodní centrum Široká Praha Tefal Francie Vybavení a doplňky pro domácnost Obchodní centrum OC Spektrum Praha Caffè Pascucci Itálie Food & Beverage High Street Dušní Praha L’OR Café Nizozemsko Food & Beverage Administrativní budova Westfield Chodov Praha Cleopatra Ink Turecko Ostatní High Street Jungmannova Praha

„Otevření obchodů mnoha značek až v první polovině letošního roku se dá samozřejmě do jisté míry přisuzovat nejistotě a restrikcím spojeným s pandemií posledních dvou let. Řada jich například nemohla dokončit vybavení prodejny v plánovaném termínu kvůli chybějícímu materiálu pro výrobu nábytku a zařízení. Všechny procesy dnes trvají o trochu déle a ve všem se ukazuje určitá setrvačnost, až dva tři roky. Jako pozitivní vnímám fakt, že zákazníci mají stále chuť a potřebu nakupovat – nejen z nutnosti, ale i pro potěšení. Značky tak nadále mají důvod budovat nové a atraktivní fyzické obchody, aby své zboží co nejvíce přiblížily zákazníkům. Dbají přitom jak na kvalitu obchodních prostor, tak na lokalitu, kde je umístí,“ dodává Kotrbáček.

Chování hráčů na maloobchodním trhu ovlivňují i další výzvy, jež doba přináší. Podle experta tak například i válka na Ukrajině na určitou dobu paralyzovala rozhodovací procesy obchodníků: „Ti se ale poměrně rychle zorientovali a přizpůsobili se nové situaci – mnoho jich například uzavřelo velké množství prodejen v Rusku, ale jistě se budou snažit tento trh nahradit, třeba právě v České republice a okolních zemích střední a východní Evropy. Ty mohou být částečnou alternativou a Česko jistě bude pro značky atraktivním trhem.“

Luxusní značky a nové projekty zvyšují atraktivitu Pařížské

„Nejvýznamnějšími vstupy jsou letos luxusní značky Chanel a Balenciaga, které své první prodejny v Česku otevřely v červnu v pražské Pařížské ulici. Obě významně zatraktivní tuto již dnes velmi žádanou a prestižní lokalitu a posílí severní část ulice, kde se chystají zásadní retailové projekty Staroměstská brána a Pařížská 25,“ komentuje dění v rámci high street Kotrbáček.

Jediná a největší prodejna značky Chanel ve Střední Evropě se otevřela naproti Staronové synagoze, čímž se rozšířila atraktivita Pařížské ulice směrem k Vltavě a budoucímu hotelu Fairmont Golden Prague Hotel. Území kolem něj nyní prochází zásadní revitalizací, v přízemních prostorách vznikne řada nových maloobchodních prostor, které nabídnou výjimečné možnosti pronájmu luxusním značkám. Podobně zajímavá pro ně bude velice zdařile rekonstruovaná budova Pařížská 25, která nabídne přes 900 m2 retailové plochy. Oba tyto významné projekty zásadním způsobem zatraktivní tuto část Pařížské ulice.

Příchody převládají nad odchody

Maloobchod je dynamické období, na němž dochází k velkému pohybu značek: nové koncepty a brandy přicházejí, ale i odcházejí. Jde o přirozený vývoj, k němuž dochází v jakékoli době a po celém světě. Největší pohyb bývá v módním segmentu, kde je obecně velká konkurence, a to jak v kamenných obchodech, tak v prodeji online. Poslední dva roky pod vlivem covidových opatření situaci samozřejmě zkomplikovaly a pro některé hráče bylo těžké udržet se vedle módních řetězců, které nabízejí podobné zboží na větších plochách. Ty jsou obecně schopné vyjednat si lepší nájemní podmínky, a pro menší hráče je tak boj o udržení pozice náročný.

Český trh v posledních dvou letech opustily třeba módní značky Promod, Camaieu či Pietro Filipi. O udržení pozice vloni bojovalo i Celio, jež naštěstí našlo nového partnera pro český a slovenský trh, kde nakonec zůstalo v jeho zastoupení a tvrdě pracuje na revitalizaci pozice a výkonu značky. Zatím se zdá, že se to partnerovi, společnosti CSAG, daří, a to zejména díky dobře nastavené omnichannel strategii.

Mnohdy je odchod součástí dlouhodobé strategie značky nebo důsledkem zjištění, že pro ni daný trh nefunguje. Příchody ale každopádně převládají a mnohé značky si Česko volí jako hlavní destinaci pro vstup do středoevropského regionu. Jedná se přitom o zástupce všech módních segmentů: v tom luxusním u nás loni otevřela třeba prodejna Versace, letos Chanel a Balenciaga. Z prémiových značek stojí za zmínku zejména německý Anson’s či Manuel Ritz, vstoupil k nám také polský multibrand Halfprice, prodávající zlevněné prémiové zboží. Na massmarket zamířili třeba Modivo či Heavy Tools, nejvýznamnějším příchodem byl loni na pražském Václavském náměstí Primark, který má letos otevřít další prodejnu v Brně.

„Uplynulé složité období přináší vítěze i poražené, přičemž štěstí vždy přálo připraveným a těm, kdo se dokáží nejlépe přizpůsobit novým podmínkám. Chování spotřebitelů se velmi rychle vyvíjí, mění se nákupní zvyklosti – a na to musejí brandy reagovat, aby udržely krok se stávajícími zákazníky a získaly nové. Je třeba neustále inovovat, investovat do digitalizace prodeje a do komunikace s klienty. Se zásadním a nepřirozeným omezením fungování klasického retailu, které přinesl covid, sice vzrostly online prodeje – což v menší míře pokračuje i nadále – ale do kamenných prodejen se zákazníci začali opět vracet. Roste tak celý objem retailu. Nicméně každá značka má svou životnost – a ta, která neinovuje, se stane irelevantní. Nezbytností je promyšlená omnichannel strategie, jež díky kombinaci fyzických a online prodejen pomáhá zůstat pro zákazníky relevantní a vyhovět všem jejich potřebám,“ uzavírá Kotrbáček.