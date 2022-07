Server Lupa.cz dnes spustil nominace v 17. ročníku ankety Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. Ta od roku 2006 každoročně hledá a oceňuje ty nejúspěšnější a nejzajímavější projekty, užitečné služby a nejvýraznější osobnosti české internetové scény.

Od dnešního dne až do 17. srpna tak mají široká veřejnost i odborná porota příležitost nominovat své favority na poli českého internetu. Finálové hlasování o nejúspěšnější projekty pak odstartuje 23. září.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje internetová veřejnost: Cena popularity



Internetové obchodování



Nástroje a služby



Online video



One (wo)man show



Podcast roku



Zájmové weby



Zpravodajství a publicistika



Online formulář je pro všechny zájemce připraven na webových stránkách ankety. Novinkou letošního ročníku je kategorie Mladá krev, ve které budou oceněny projekty, za nimiž stojí lidé do 30 let.

Kategorie, ve kterých nominuje a hlasuje odborná porota: Mladá krev



Anticena



E-commerce inspirace



Globální projekty českých tvůrců



Marketingová inspirace



Obsahová inspirace



Osobnost roku



Projekt roku



Veřejně prospěšná služba – cena České televize



Nejúspěšnější projekty z nominační fázi postoupí do finálního hlasování, které určí pořadí v jednotlivých kategoriích. To proběhne od 23. září do 1. listopadu. Slavnostní vyhlášení výsledků a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu opět v Divadle pod Palmovkou.