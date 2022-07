Po oznámení odchodu z předního českého herního studia Warhorse, v němž strávil uplynulých více než osm let, míří Jiří Rýdl do společnosti Cimex.

Od července Jiří Rýdl působí v pozici marketingového manažera společnosti Cimex Invest. Do portfolia skupiny spadá největší česká hotelová síť Orea Hotels & Resorts s celkem 16 hotely, několik administrativních budov a rezidenčních objektů a historický objekt kláštera Sv. Gabriela v Praze.

„Na starosti budu mít přípravu marketingové strategie značky s důrazem na kompetitivní portfolio kancelářských budov, ale taká na relativně nové projekty, jako jsou flexibilní kanceláře Mo-Cha nebo propagace unikátního eventového prostoru Gabriel Loci. A kdo ví, jestli se tam nějaké spojení s gamingem nakonec také nenajde?“ uvedl na dotaz MAM k novému působišti Jiří Rýdl.

Jiří Rýdl začínal kariéru v Centrum Holdings, do Warhorse Studios přišel v únoru 2014 do oddělení PR, v červenci 2015 se posunul do role marketingového manažera a setrval v ní až do letošního června. Na starosti měl marketingovou strategii a budování brandu českého studia, jež vytvořilo například velmi úspěšnou počítačovou hru Kingdom Come: Deliverance, které se po světě prodalo několik milionů.