Vzít pár dočtených knih a jen tak je odložit na místě, přes které člověk běžně prochází. Bez nutnosti balit je nebo nastřádat větší počet kusů. A pak už jen čekat na peníze na účtu.

Tak vypadá podle Knihobot.cz budoucnost „první míle“ u použitého zboží na cestě k novým majitelům. Společně s Lockers.ai a Blocks spouští první „Knihoboxy“, samoobslužné schránky, které začaly fungovat v hlavním městě a brzy se objeví po celé republice.

Knihoboxy samy o sobě nebudou technicky odlišné od těch, které e-commerce již využívá. Unikátní je však to, že namísto výdeje zboží slouží k jeho příjmu. Jednotlivé schránky jsou schopny pobrat zhruba dvacítku knih – tedy výrazně víc, než kolik běžný zájemce zpravidla přinese – a zároveň pro ně neplatí váhový limit. To je odlišuje od využívání sítě Zásilkovny nebo balíčku pro kurýra.

Kód, který je potřeba k otevření schránky, je generován po zaslání fotografie hřbetů nabízených knih prostřednictvím online formuláře. Opět bude stačit jediná fotka pro posouzení stavu a relevance knih. Odpověď od Knihobotu přijde po manuálním posouzení do několika hodin. Knížky z Knihoboxů následně vyzvedne kurýr, dopraví je do Knihobotu a ten už se postará o jejich kompletní prodej. Původnímu majiteli po prodeji připíše na účet 60 procent z prodejní ceny mínus 29 korun.

„Mezi hlavními důvody, proč Češi nevrací nevyužívané věci zpátky do oběhu, je pocit, že to je prostě příliš pracné. Věci je třeba nastřádat, zabalit, někam odnést nebo předat kurýrovi. To v nás vytváří blok, kvůli kterému radši necháváme nepoužívané věci v šuplíku nebo na poličce,” uvádí Dominik Gazdoš, šéf Knihobotu. „Takže jsme to vzali z druhé strany. Nabídli jsme další řešení, u kterého není třeba knihy jakkoli chystat. Prostě je hodíte do plátěné tašky a po cestě do práce necháte v Knihoboxu. Anebo se u něj stavíte po cestě z parku, kde jste knížku zrovna dočetli.”

V první fázi se “Knihoboxů“ objeví osm. Cílit budou především na pražské kancelářské komplexy, jako je například michelská Brumlovka, ParkView na Pankráci, Dock v Libni nebo Coral Office na Nových Butovicích. Další se nachází v obchodním centru OC Lužiny. Po testování v rámci tohoto pilotního provozu se Knihoboxy objeví také v dalších městech Česka a postupně i na zahraničních trzích, kde Knihobot působí nebo se tam chystá. Doplní takzvané “Knihobody“ – partnerské provozovny, kde je možné knížky pro Knihobot nechávat. V současnosti takto fungují například brněnské pobočky Levných knih.

Pionýrský počin pro celý český secondhand

Knihoboxy budou pochopitelně sloužit primárně Knihobotu pro sběr knih, podle Dominika Gazdoše by se však mohly stát pilotním projektem pro celou re-commerce a do budoucna by mohly sloužit i jiným secondhandům. Pohodlné cesty, jak vracet zboží do oběhu, v Česku totiž stále chybí. Přestože výdejních boxů je momentálně v Česku v provozu hned několik tisíc, Knihoboxy budou v současnosti jediné, které se zaměřují právě na takzvanou re-commerce.

„Spouštíme Knihoboxy v době, kdy význam re-commerce – tedy online prodeje pečlivě protříděného nebo repasovaného zboží z druhé ruky – roste. Je třeba si uvědomit, že zatímco se e-shopová scéna v obratech propadá, secondhandu se nadále daří. Přitom u nás zcela chybí patřičná infrastruktura, bez které se tento miliardový trh nemůže rozvíjet,” zmiňuje Dominik Gazdoš. „A platí to nejen o logistice, ale i propagaci secondhand zboží v rámci cenových srovnávačů.”