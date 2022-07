Přinášíme přehled spotů, které získaly titanové Grand Prix z Cannes Lions za hranice bořící projekty s přelomovou kreativitou.

Rok 2012: Nike + FuelBand od R/GA New York pro Nike

Pro větší zapojení zákazníků představila značka Nike před deseti lety náramek FuelBand, který efekty jakékoli aktivity přetavil do ukazatele NikeFuel. Ten pomáhá lidem porovnávat výsledky stejně, například bez ohledu na to jak různě jejich těla spalují kalorie. Podporovala se tak soutěživost a motivace lidí a zároveň i přístupy ke službám v platformě Nike+, kterou měli uživatelé náramku zdarma.

Rok 2013: Dove Real beauty Sketches od Ogilvy & Mather Brazil pro Dove (Unilever)

Kampaň Dove reagovala na zjištění, jak mizivé procento žen by se popsalo jako krásné. V kampani umělec kreslil portréty podle popisů, podobně jako při tvorbě po policejních nákresů. Nejprve podle popisu ženy samotné, pak podle osoby, která se s ní chvíli před tím potkala. Ve výsledku se ukázalo, že vlastní domnělé nedostatky, na nichž ženy lpěly, ostatní ani neregistrovali.

Rok 2014: Sound of Honda / Ayrton Senna 1989 od Dentsu Tokyo pro značku Honda

Automobilka chtěla upozornit na to, že její navigace Internavi pomáhá zlepšovat řízení díky využití dat z jízdy. Podobná data, díky nimž v roce 1989 nastavil světový rok v rychlosti projetí kola závodu F1 Ayrton Senna. Díky zachované telemetrii z onoho kvalifikačního závodu mohla agentura reprodukovat zvuk motoru jeho jízdy i po více než dvou dekádách, což zaujalo celý svět.

Rok 2015: Emoji Ordering od CP+B pro Domino’s Pizza

Řetězec Domino’s se rozhodl svým zákazníkům různými způsoby usnadnit objednávání pizzy prostřednictvím platformy Domino’s Anyware. Upozornil na to jedním ze způsobů: zasláním emoji v podobě pizzy. To fungovalo po registraci do systému, s využitím linku a zaslání emoji textovkou nebo tweetem. Kampaň pomohla k růstu srovnatelných prodejů o téměř 11 procent.

Rok 2016: #OptOutside od Venables Bell + Partners pro REI

Americký řetězec zaměřený na outdoorové aktivity se rozhodl jít proti proudu a na takzvaný černý pátek zavřel své obchody, aby navnadil lidi k trávení času venku místo v tlačenicích v obchodech. Inspiroval 1,4 milionu lidí, kteří se s tím pochlubili, a dalších 150 obchodů, které učinily obdobný krok. Kampaň pomohla povědomí o značce, když získala 6,7 miliardy impresí v médiích.

Rok 2017: Fearless Girl Arrives od McCann Worldgroup pro State Street Global Advisors

Investiční společnost State Street Global Advisors chtěla podpořit větší diverzitu v čele byznysu a vytvořila fond pro investice do firem s ženami ve vedení. Aby na iniciativu upozornila, postavila na Mezinárodní den žen naproti ikonickému útočícímu býkovi sochu nebojácné dívky.

Rok 2018: The Palau Pledge od Host Havas pro Palau Legacy Project

Ostrovní stát Palau se rozhodl bojovat s negativními dopady turismu na životní prostředí tak, že vstup do země umožnil jen lidem, kteří podepsali do pasu vtištěný slib zachovávat místní prostředí i pro budoucí generace. Pro projekt se oficiálně změnila podoba turistických víz i imigrační politika země.

Rok 2019: The Whopper Detour od FCB New York pro Burger King

Řetězec Burger King „vytrollil“ McDonald’s tím, že nabídl lidem svůj Whopper za jeden cent (24 haléřů), když si poblíž konkurenční restaurace aktivují slevový kód v aplikaci Burger Kingu. Ta se během dvou dnů stala nejstahovanější aplikací podle App Annie (vyskočila z 686. místa), top „appkou“ pro iOS i Android a zaznamenala 1,5 milionu stažení za devět dní.

Rok 2020/2021: #Painstories od AMV BBDO pro Bodyform/Libresse

Kampaň pomohla k vytvoření nového slovník pro vyjádření bolesti založeném na emočním naslouchání a metaforách. Má pomoci přehlíženým problémům ženského zdraví, o němž se společnost stydí mluvit. Projekt je součástí veleúspěšné kampaně #wombstories.

Rok 2022: Long Live The Prince od Engine UK pro The Kiyan Prince Foundation

Nadace The Kiyan Prince Foundation podporuje talentované děti z problematických prostředí a pomáhají jim budovat lepší pozornost. Inspiruje i příkladem zabitého nadějného fotbalisty, po kterém je neziskovka pojmenovaná. V kampani s pomocí technologií ožil a jako úspěšný sportovec se stal i součástí hry FIFA.