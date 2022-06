Avast spouští ve spolupráci s digitální agenturou DFMG edukativní kampaň „Muž, který povolil vše”. Komediální minisérie, do které se zapojil herec Martin Kraus, otevírá téma dopadů cookies na soukromí běžných lidí.

Cílem je vysvětlit Čechům a Češkám, jak cookies fungují, v čem jsou prospěšné, ale také to, jak se vyhnout rizikům a chránit své soukromí na internetu. V hlavní roli se objeví herec Martin Kraus, který skečovou formou diváky zasvětí do podstaty problému cookies a vysvětlí jim, na co si dát pozor. Našemu hlavnímu hrdinovi se tak dějí divné věci. Všichni o něm ví vše, od pokladní až po dívku, kterou pozval na rande. Snaží se žít dál svůj život normálně, ale vše je mu naplánováno, doporučeno a vybráno za něj. A to jen kvůli tomu, že bezmyšlenkovitě povolil vše.

„Na každého z nás na internetu denně vyskakuje lišta, na které často bez rozmyslu klikáme na souhlasím nebo přijmout vše. Myslím ale, že je důležité se zamyslet nad tím, co to vlastně znamená, co s weby sdílíme a jak jsou pak tyhle naše osobní informace využity. A mluvit o tomhle tématu třeba i se svými dětmi – bezpečí a ochrana našeho soukromí na internetu je něco, o čem by prostě lidi měli vědět víc a rád jsem proto přijal nabídku na to se do kampaně zapojit,” komentuje svou účast v kampani Martin Kraus.

Kampaň reaguje na fakt, že celá polovina populace při návštěvě webu uděluje automaticky souhlas ke sběru a případnému poskytování veškerých informací třetím stranám, jak bylo zjištěno v dubnovém průzkumu. Lidé tedy „povolí vše”.

Kampaň Avastu klade důraz na osvětu. Opírá se o dubnový průzkum společnosti Behavio*, ze kterého vyšlo najevo, že pouhá čtvrtina uživatelů ví, k čemu cookies neboli digitální soubory slouží. Cílem Avastu je upozornit na to, jak cookies používat rozumně, zamýšlet se nad svou volbou a jak si chránit soukromí na internetu.

Jak se bránit vnucování obsahu či sledování polohy

Uživatelé si podle průzkumu často neuvědomují rizika spojená s bezmyšlenkovitým přijímáním cookies, do kterého se nejčastěji pouští z důvodu úspory času. Videa v kampani poukazují na to, jak mohou dát méně poučení uživatelé souhlas se sběrem údajů, které méně důvěryhodné stránky mohou poskytovat třetím stranám. Ty pak s těmito daty nemusí pracovat profesionálně či eticky.

Dojde také na vyvracení mýtů. Až 29 procent Čechů a Češek se domnívá, že cookies web zpomalují, podle sedmi procent je dokonce mohou infikovat virem. Nebezpečí je přitom jinde.

„Rizikem cookies může být vnucování obsahu či sledování polohy uživatelů, určitě ne to, že se daný web vůbec nenačte nebo bude zpomalený. Na webových stránkách si můžete vybrat, jaké údaje s nimi chcete sdílet, v ideálním případě si navíc toto nastavení web zapamatuje a při opětovných návštěvách ho není nutné opakovat,” vysvětluje profesor Michal Pěchouček, technický ředitel Avastu a vedoucí AI Centra na FEL ČVUT.

Lidé nemusí být experti na digitální bezpečnost, stačí když nebudou přijímat automaticky vše a bezmyšlenkovitě sdílet své údaje se všemi weby. „Kvalitně zpracovaný web se zobrazí, i pokud cookies přijmete jen v nezbytné míře. Navíc mezi weby můžeme dělat rozdíly a to, co někde povolíme, můžeme jinde zakázat. Zkrátka i pokud jde o cookies, máme možnost volby,” uzavírá profesor Pěchouček.