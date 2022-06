Minimálně jeden balík do měsíce posílá nebo přijímá již více než polovina Čechů (56 %), přičemž u 13 procent jde dokonce o pět až 19 zásilek měsíčně. Nejdůležitějšími kritérii při výběru přepravy jsou již tradičně cena, kvalita a spolehlivost služby.

Roli hraje také předchozí zkušenost či rychlost doručení. Ta však pro Čechy přestává být rozhodující. Většina lidí (77 %) si stále nechává doručovat balíky primárně domů. Oblíbená jsou i výdejní místa přepravců (39 %) a kamenné výdejny e-shopů (38 %). Výrazně roste využívání balíkomatů. Údaje vyplývají z průzkumu realizovaného pomocí aplikace Instant Research pro společnost GLS.

Každoroční průzkum společnosti GLS ukázal, že popularita balíkové přepravy neustále roste. Téměř polovina Čechů (42 %) ji k soukromým účelům využívá jednou až čtyřikrát do měsíce. Oproti loňskému roku jde o nárůst o jedenáct procentních bodů. 13 % lidí během měsíce posílá či přijímá pět až 19 zásilek. Menší třetina (31 %) balíčky pak odesílá či přijímá jednou až pětkrát za půl roku. Podle průzkumu postupně klesá množství lidí, kteří balíkovou přepravu využívají zřídka (2017: 18 %, 2022: 10 %), či vůbec (2017: 4 %, 2022: 3 %). „Vliv na rostoucí oblibu balíkové přepravy měla především pandemie COVID-19, která se projevila výrazným nárůstem objemu balíků. Téměř 66 % lidí ve věku 18 až 44 let přijímá až dvacet balíků měsíčně. Největší oblibě se balíková přeprava těší v menších obcích do 20 tisíc obyvatel, kde nelze mnoho druhů zboží sehnat v obchodech. Již před pandemií jsme zaznamenali pokles počtu lidí, kteří balíkovou přepravu nevyužívají vůbec a tento trend pokračuje,” uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Rychlost doručení už není zásadní

Většina Čechů (77 %) považuje při výběru balíkového přepravce jako nejdůležitější kritérium cenu. Podstatná je také kvalita a spolehlivost služby, a to pro 70 % respondentů. Avšak ve srovnání s předchozími roky klesla důležitost rychlosti doručení, a to o 78 % (2018: 59 %, 2022: 46 %). „Významnou roli při rozhodování hrají i předchozí zkušenosti s přepravcem. Toto kritérium, společně s kvalitou a spolehlivostí, je důležité především pro starší lidi nad 54 let. U nich obzvláště platí, že pokud byli spokojeni, rádi si službu vyberou znovu. Pro mladší lidi do 35 let je naopak důležitější pravidelná doba, ve kterou doručení probíhá, a příjemný kurýr,“ komentuje Pavel Včela.

Výdejní boxy využívá každý pátý Čech

Více jak tři čtvrtiny respondentů si podle průzkumu nechávají doručovat zásilky převážně domů (77 %). „V případě, kdy je cena při doručení domů stejná jako při doručení do výdejního místa, lidé zcela jednoznačně preferují doručení na domácí adresu,” komentuje Pavel Včela. Vůbec nejvíce si domů nechávají doručovat balíky lidé ve věku 54 až 65 let (80 %) a obyvatelé malých obcí do 5 tisíc obyvatel (80 %). Během posledních let si však lidé postupně oblíbili také jiné metody doručování. Nejčastěji využívají výdejních míst přepravců (39 %), či vyzvednutí zboží přímo v kamenné prodejně e-shopu (38 %). Oproti předchozímu roku došlo také k významnému nárůstu ve využívání balíkomatů (2017: 5 %, 2022: 20 %), především mezi mladšími lidmi a v menších obcích.