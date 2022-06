Publikace Innovation in Media 2022/23 World po dvou letech vyšla opět v tištěné verzi. Svět médií se za tuto dobu změnil, v mnoha ohledech nevratně. Níže přinášíme hlavní zjištění.

„V době, kdy dlouholeté trendy byly značně urychleny a staly se mainstreamem, si začínají vlastníci médií uvědomovat potřebu agility a investic zisků do produktu budoucnosti,“ sdělil v úvodním slovu James Hewes prezident a CEO Fipp, globálního obchodního sdružení, jehož cílem je zlepšovat všechny aspekty průmyslu mediálního obsahu.

Zpráva označuje šest oblastí, na které by se měli vydavatelé dále zaměřit a rozvíjet je.

1)Obrovský otřes proběhne na poli digitální reklamy v roce 2023, kdy skončí cookies třetích stran v Google. Tím skončí programatická reklama, jak ji známe. Ostatně podle reportu je digitální reklama od začátku poměrně „vrtošivým přítelem“ vydavatelů, protože z ní převážně těží velké digitální platformy. Konec cookies tedy podle publikace umožní vydavatelům nabízet inzertní prostor opírající se o „first-party“ data. A pro autory reportu je to příklad toho, jak se může novinařina stát hmatatelně prospěšnou pro byznys. „Když se nad tím pořádně zamyslíte, tak váš byznys předplatného posílí váš inzertní byznys. Máte přímý vztah se čtenářem, z čehož vycházejí skvělá data a mohou pohánět daleko efektivnější, analytičtější a cílenější reklamu,“ cituje publikace Jona Sladea, šéfa obchodu Financial Times.

2)Mnohdy zatracovaný email se jako komunikační nástroj vrací na výsluní. Experti považují konkrétně emailový newsletter za jednu z nejmocnějších zbraní v „arzenálu“ vydavatelů. Může fungovat jako „pop-up“ nástroj, který upozorňuje na důležité články, jako médium, které představí osobnosti redakce, jako přímá linka na čtenáře nebo de facto svébytný vydavatelský model. V newsletterové ekonomice se podle publikace totiž skrývají jen příležitosti.

3)Audio se v uplynulých letech také osvědčilo. Publikace upozorňuje na reklamní potenciál podcastů, stejně jako nové funkcionality převodu textu na hlasový záznam. S boomem živého audia, které zprostředkovávají například platformy Clubhouse nebo Twitter Spaces, podle autorů není příliš od věci teorie, že nás inovace vedou zpět k mluvenému slovu, jako k hlavnímu médiu.

4)V uplynulých dvou letech prošly redakce dech beroucími inovacemi, jak vydavatelé spouštěli nové podcasty, newslettery, živé blogy či analýzy. Co z těchto novinek vydrží dál, a jak vlastně redakce dokážou změnu přeměnit v udržitelný proces? Publikace odpovídá, že nikdy nebyla vhodnější doba pro redakce tvořit produktové týmy a přemýšlet produktovým způsobem, bořit sila a zákaznickou zkušenost umístit do centra strategie. A dalším, souvisejícím tématem je, jak dostat více dat a analytiky do redakcí, aniž by to vyvolalo příliš nejistoty.

5)Technologie budou nadále centrem pozornosti. Umělá inteligence a funkce na bázi strojového učení, které předvídají chování čtenářů a umožňují redakcím zlepšit prezentaci svého obsahu, budou posilovat. A přestože stále zažíváme zdravý pesimismus, přibývá příkladů článků napsaných roboty, alespoň v některých segmentech. Je to věc, které bychom se měli obávat, nebo spíše příležitost pro novináře, aby měli více prostou pro komplexnější témata? Jako jeden z dalších potenciálních příjmů budoucnosti mohou podle reportu pro redakce představovat i NFT.

6)Poslední dva roky byly výraznou byznysovou výzvou pro vydavatele, ale stejně tak se staly zlatou érou z pohledu předplatného, kdy se lidé obraceli k seriózním zdrojům informací. Největší výzvou ale teď bude, jak tento trend udržet. Report vidí odpověď v zaměření na „vlažnější čtenáře“, kteří mají nyní pro redakce největší růstový potenciál.