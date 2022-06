Dva roky poté, co značka F.H. Prager přešla do inkubátoru nápojářské společnosti Kofola, dochází k celkovému rebrandingu, přenastavení prodejní a rozvojové strategie a k rozšíření portfolia o nealkoholický cider.

F.H. Prager si zakládá na lokální řemeslné výrobě a poctivých, zcela přírodních surovinách, kterými jsou jablka britských i českých odrůd. Na tuzemskou scénu nyní přináší nealkoholickou variantu svého cideru, která se vyrábí ze zkvašené jablečné šťávy. K dostání je ve variantě Cider Nealko Originál, který vzniká fermentací specifickým typem kvasinek, Nealko Zázvor a Nealko Černý bez, které se vyrábí z přírodních surovin pomocí metody cold brew. Veškeré nápoje F.H. Prager jsou dostupné v plechu a ve vratných skleněných třetinkách, které se vymývají v závodech Kofoly a znovu se vracejí do oběhu, čímž se výrazně šetří množství použité suroviny na výrobu lahví a snižuje uhlíková stopa nápoje.

Na léto chystá tým v čele s Alexandrosem Samarasem a Petrem Musilou sérii letních videí s názvem F.H.P. Moments, ve kterých budou cidery F. H. Prager představeny jako osvěžující tečka za parádním letním zážitkem. A to vše v nové vizuální identitě od Tomski&Polanski.

„F.H. Prager byl novátorský a originální projekt, jeden z prvních, který představil řemeslný cider Česku. Naše vize rozšiřuje jeho původní směřování, ale staví na stejných základech a filozofii,” objasňuje důvody, které vedly k rozhodnutí pokračovat v tradici zavedené značky, Alexandros Samaras, jeden z klíčových členů ciderového týmu. „Poslední dva roky jsme pracovali nejen na změnách packagingu, ale i na nových recepturách, které zajišťují stabilní kvalitu. Máme velkou radost, že na výslednou chuťovou kombinaci našich ciderů jsme zaznamenali pozitivní reakce od tradičních ciderařů, ale také pivařů,” prozrazuje Samaras.

Celé portfolio se dočkalo i nové vizuální identity. O ni se postaralo ilustrátorské duo Tomski & Polanski. „F.H. Prager je skvělá značka, výborný příběh a skvělý tým tvůrců s jasnou vizí. Pro nás jako studio Tomski&Polanski byla velká čest přispět ilustracemi do klíčových vizuálů a etiket. Každý obraz přinese zákazníkovi vhled do fantaskní krajiny, v níž cestuje tajemný cestovatel Prager, objevitel nevídaných dobrodružství a chutí. Jedinečnou chuť těchto českých ciderů by měla reflektovat i originální ilustrace,” říká Lukáš Tomek z ilustrátorského studia.

Dozvědět se o řemeslných produktech Kofoly bude možné i díky sérii letních videí F.H.P. Moments, jejíž produkci si vzala pod křídla marketingová agentura Acamo. Ta představí produkty jako osvěžující tečku za skvělým letním zážitkem. „Ve videospotech ukazujeme produkt v typických letních lifestylových situacích, jako je skejtování v metropolitních ulicích Berlína a dobrodružný roadtrip u moře se spoustou vzpomínkových okamžiků,” přibližuje Samaras.

F.H.Prager je už dva roky v tzv. Kofola inkubátoru. „Zachování řemeslnosti pro nás bylo zcela klíčové. Ladit výrobní procesy i složení, ale také hrát si s brandingem z dílny Tomski&Polanski jsme mohli díky tomu, že cidery rozvíjíme v inkubátoru Kofoly. Prostředí silné nápojářské společnosti nám poskytlo finanční, technologické a distribuční zázemí,” vysvětluje Alexandros Samaras. Vizí firmy je vyrábět i nadále poctivý řemeslný cider, který však bude mít šanci oslovit širší cílovou skupinu.

„Cidery F.H. Prager jsou první vlaštovkou našeho inkubátoru. Nechtěli jsme malou řemeslnou značku zatěžovat procesy větší firmy, chtěli jsme zachovat startupového ducha a svobodné řízení. Zároveň se ale snažíme přispět k tomu, aby se na trhu začala formovat kategorie poctivých řemeslných ciderů, která kvalitou a složením předčí průmyslově vyráběné cidery a dožene je v distribuci a dostupnosti,“ uzavírá Daniel Buryš, generální ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko.