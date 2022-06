David Daneš

U operátora O2 působí přes devět let. Marketingovou komunikaci a brand vede od února 2018. Ve firmě začínal jako digitální marketér, než se přesunul do týmu nadlinkové komunikace. Předtím přes tři roky na FSV UK pomáhal rozvíjet praktické dovednosti studentů sociologie v oblasti marketingového výzkumu a statistiky, téměř pět let fungoval jako editor webu ZaKulturou.cz