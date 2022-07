Čísla obratu e-shopů se v druhém čtvrtletí zastavila devět procent pod úrovní loňského roku, což je oproti předchozímu čtvrtinovému propadu v prvním kvartále příjemný posun.

Růst vykázaly především kategorie spojené s energetickou krizí a válkou na Ukrajině – krbová kamna, sporáky na tuhá paliva, skokanem se staly 3D tiskárny. Naopak propadákem kvartálu se staly výčepní zařízení nebo kolečkové brusle – kategorie, kterým se právě před rokem extrémně dařilo. Ukazují to data nákupního rádce Heureka.cz v pravidelném kvartálním shrnutí české e-commerce scény.

„Zlepšení meziročního vývoje ve srovnání s prvním kvartálem jsme čekali, nesrovnáváme vývoj už s měsíci, kdy byly kamenné obchody zavřené. Na druhou stranu, do naší chuti a ochoty utrácet peníze významně zasáhla válka na Ukrajině a plošně rostoucí ceny,“ vysvětluje vývoj obratu e-commerce v uplynulém čtvrtletí Tomáš Braverman, CEO skupiny srovnávačů v regionu CEE Heureka Group, a dodává: „Meziroční pokles o devět procent tak odpovídá aktuálnímu společenskému trendu.“

Nejpatrnějším trendem celého letošního roku je rozšiřování sortimentu a ztráta pomyslných zábran kupovat na internetu opravdu cokoliv. Druhý kvartál se na internetu nesl především ve znamení posílení energetické samostatnosti. „V datech vidíme, že velmi posílily kategorie spojené s alternativními možnostmi vytápění. Meziročně rostly vařiče (353 %), krbová kamna (330 %) nebo sporáky na tuhá paliva (312 %),“ popisuje trendy Tomáš Braverman z Heureka Group, a pokračuje: „V meziročním růstu cestovních kufrů o 150 procent zase vidíme obnovenou chuť lidí cestovat.“ Skokanem kvartálu se staly 3D tiskárny s meziročním růstem o 1 276 procent.

Čemu se naopak logicky meziročně nedaří jsou kategorie, které v loňském roce během druhého kvartálu vyskočily naprosto raketově. „V meziročním srovnání jsou v poklesu o desítky procent třeba výčepní zařízení (-68 %), kolečkové brusle (-65 %) i jízdní kola, koloběžky a sporttestery (-60 %),“ doplňuje Braverman.

Zdroj: Heureka eCommerce Insider

„Velcí hráči jsou často v meziročních číslech zatíženi loňskými extrémními růsty. Vidíme, že se aktuálně víc daří menším a středním shopům, a ideálně s ‘netradičními’ kategoriemi,“ říká k tomu Tomáš Braverman. A právě u takových hráčů bude probíhat růst i nadále. „Vedle příslušenství a výše zmiňovaných pásových pil se bude v létě obecně dařit sortimentu ze segmentu dům a zahrada, vybavení na hobby a vybraným kategoriím ze sportu. Tato doba těží z toho, co se lidé naučili v uplynulém roce – nakupovat online opravdu vše. Důkazem jsou třeba pergoly, zahradní skleníky nebo jízdní kola. To jsou kategorie, které dříve byly na internetu skoro nepředstavitelné.“ I když bývá, i vlivem příprav na sezónu, léto na internetu z pohledu čísel nejslabším obdobím, meziroční srovnání už by se nemělo významněji propadnout.

Dlouhodobě na internetu klesá podíl elektroniky nebo velkých spotřebičů. „Lidé se tímto sortimentem už vybavili v předchozích letech, novou lednici není potřeba obměňovat tak často. A jak ukazují naše data – pokles elektroniky je způsoben především rozšířením sortimentu e-shopů a příchodem nových hráčů na trh,” dodává Braverman.

Průměrná hodnota objednávky roste

Spokojenost zákazníků s e-shopy se i navzdory meziročně klesajícím číslům drží vysoké úrovni, konkrétně je to 95,6 %. „Vysoká celková spokojenost zákazníků s e-shopy dokazuje, že náš trh je zkrátka extrémně vyspělý. E-shopy si u nás drží vysokou kvalitu, a zákazníci jsou díky tomu ochotni na internetu nakupovat, a také se do e-shopů neustále vrací,“ vysvětluje Tomáš Braverman.

Průměrná hodnota objednávky vzrostla oproti předchozímu roku na 1 510 korun. „Na rostoucí průměrné hodnotě objednávky se projevuje jak inflace, tak to, že lidé na internetu v tomto čtvrtletí hodně kupovali nákladnější vybavení – kamna, kotle a další. Toto chování tak ‘vyhnalo’ meziročně průměrnou cenu objednávky o 120 korun výše než vloni,” dodává Tomáš Braverman a dodává: „Faktem ale zůstává, že inflace se ve zboží zatím neprojevuje tak významně, protože se stále prodávají produkty nakoupené za původní ceny.”