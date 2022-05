Zásilkovna nabídne zakladatelům komerčních projektů na Donio zázemí nejširší sítě výdejních míst v České republice. Spolupráce má za cíl zjednodušit život zakladatelům projektů, kteří po dosažení cílové částky rozesílají svým přispěvatelům často i tisíce odměn.

„V Zásilkovně začínajícím projektům moc fandíme, protože si dobře pamatujeme na počátky našeho podnikání. Jakákoliv logistická a finanční úleva je pro zakladatele projektů velká pomoc, proto jsme se je rozhodli podpořit a nabídnout jim naše výdejní místa a naši aplikaci včetně zvýhodněné ceny za doručení zásilky. Věříme, že tímto způsobem podpoříme dobré věci, které dělají Českou republiku lepším a hezčím místem na zemi,“ komentuje spolupráci Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny Packeta, do které patří také Zásilkovna.

Vedle ceny má posílání zásilek přes Zásilkovnu další výhody pro zakladatele projektů i dárce. Není potřeba žádné papírování, údaje pro doručení stačí vyplnit v mobilní aplikaci Zásilkovny, většina zásilek je doručena do druhého dne. Podání i vyzvednutí zásilky probíhá v široké síti výdejních míst Zásilkovny, kterých je v ČR více než 7 300 a přibližně tři tisíce v dalších zemích v Evropě.

Mise české crowdfundingové platformy Donio je nabídnout každému možnost změnit svůj životní příběh. Nesoustředí se jen na dobročinné sbírky, ale podporuje i kulturní, společenské a cestovatelské projekty, na které dárci přispívají výměnou za speciální odměny, které souvisí přímo s projektem. Odměnou tak může být například vstup na premiéru, tričko nebo nově vydaná knížka. Rozesílka odměn se ale značně prodraží, proto do hry vstupuje Zásilkovna, která nabízí pro Donio zakladatele ceny už od 65 korun za zásilku.

„Na projekt KPsychologovi, pomáhající lidem zdarma na cestě za psychologem, se přes Donio vybralo neskutečných 172 979 od 396 milých přispěvatelů. Velká část vybraných peněz putovala na výrobu odměn a pak také na jejich distribuci a odesílání,” popisuje průběh crowdfundingu zakladatelka projektu KPsychologovi Tereza Hrušková. „Spolupráce se Zásilkovnou by nám umožnila využít peníze tam, kde jsou opravdu potřeba. Díky uspořené částce za dopravu by mohl projekt fungovat zdarma i nadále, a to o celý měsíc.“

Spolupráce Donio a Zásilkovny ale slevou na poštovném nekončí. Do budoucna plánují firmy užší integraci produktů a zautomatizování rozesílání odměn díky aplikaci Zásilkovny.