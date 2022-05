Nikde jinde na světě se virtuální prohlídky jaderných elektráren nedělají, říká vedoucí Infocenter skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

V Infocentru Jaderné elektrárny Temelín se návštěvníci dostanou až k jadernému reaktoru, prohlédnou si sklad použitého paliva či prohodí pár slov s operátory. Stačí si jen nasadit speciální VR brýle a díky ReakTour se ocitnou na jinak nepřístupných místech Temelína. O projekt je nejen mezi školami obrovský zájem, a ČEZ proto chystá jeho rozšíření i do Dukovan.

Kolik návštěvníků ročně infocentra ČEZ přilákají?

Běžně do našich elektráren zavítá téměř 230 tisíc lidí ročně. Nejpopulárnější jsou z pohledu návštěvnosti Dlouhé stráně a jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Lidem se nejvíce líbí chodit do provozů a prohlédnout si technologii na vlastní oči. Ve vodních elektrárnách se lidé podívají třeba do strojovny nebo na velín, u přečerpávacích elektráren k oběma nádržím. Ale v případě jaderných elektráren se návštěvníci tak blízko kvůli bezpečnosti normálně nedostanou, proto máme v areálech k dispozici infocentra, kde vám výrobu elektřiny přiblížíme prostřednict­vím filmů, modelů, a teď už i díky prohlídce ve virtuální realitě.

To je takzvaná ReakTour?

Ano, ReakTour, prohlídka nejstřeženějších míst v Jaderné elektrárně Temelín pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou. Jelikož víme, že návštěvníky baví sledovat technologie na vlastní oči a v jaderných elektrárnách k nim návštěvníky nemůžeme běžně brát, zapojili jsme moderní technologie a zprostředkováváme zážitek z elektrárny, který se hodně přibližuje skutečnosti. Nevíme o tom, že by někde na světě probíhaly podobné hromadné virtuální návštěvy jaderných elektráren.

Co všechno mohu v rámci ReakTour návštěvníci zažít?

To je jednoduché, navštíví ta nejzajímavější místa z Temelína, kam se nepodívá ani většina zdejších zaměstnanců. Když se člověk rozhlíží kolem sebe na reaktorovém sále, je to unikátní pocit, a to i v případě, že vás „jaderky“ nezajímají. Stačí si nasadit speciální VR brýle a ocitnete se u reaktoru, uvidíte bazén s použitým palivem, chladicí věže zevnitř a na velíně potkáte reálné zaměstnance. Je to nová forma zážitku, můžete se dívat kolem sebe, vidět, jak jsou technologie velké, slyšet reálné zvuky z elektrárny. Do toho vám průvodce popisuje, co vidíte, k čemu je dozimetr a další zajímavosti. ReakTour trvá necelou půlhodinu, a když si lidé brýle sundají, bývají nadšeni a často i překvapeni prostředím, které viděli, nebo třeba tím, jak je v elektrárně neuvěřitelně čisto.

A brýle zapůjčujete do škol, nebo je nutné zatím fyzicky přijet do infocentra?

V Temelíně máme padesát VR brýlí a sluchátek, nově také v anglické verzi. Aktuálně jsou všechny na tamním infocentru, kam se může na ReakTour každý objednat a zdarma prohlídku absolvovat. Kapacity jsou v současnosti plně vytížené, ale pro následující školní rok plánujeme i jejich rozvoz třeba do škol, nemocnic, dětských domovů, k osobám se sníženou mobilitou a podobně.

S kým jste na řešení spolupracovali? Plánujete další rozšíření projektu?

Na ReakTour jsme spolupracovali s agenturami Arcadia a Brainz, které se na podobné projekty specializují. Vzhledem k tomu, jaký mají virtuální prohlídky v Temelíně úspěch, rozhodli jsme se jít touto cestou i v Dukovanech, kde prohlídku posuneme na další úroveň. Vše bude ještě více interaktivní, návštěvník totiž nebude jen v roli pasivního příjemce informací, ale bude se moci aktivně účastnit děje.

Máte ale ještě jeden „virtuální“ projekt, Virtuálně v elektrárně.

Ano, to je další moc hezký projekt, který vznikl v covidu, ale pokračuje úspěšně i nadále. Jde o prohlídky elektráren přenášené z TV studia. Jsou zdarma, konají se online a jsou určené hlavně pro školy, ale i další zájemce, kteří se na ně přes MS Teams připojí. Projekt vznikl v době, kdy jsme byli v covidu všichni několik měsíců zavřeni a přemýšleli, jak naše průvodce zapojit a také jak ulevit školám od apatie z dálkové výuky.

V čem to přesně spočívá?

Děti stráví školní hodinu online ve vybrané elektrárně, k dispozici jim je výklad průvodce, kterého se mohou kdykoliv na cokoliv zeptat, videa, modely, živé vstupy z elektráren, to vše doplněné o kvízové otázky. Během chvilky se tak může škola z Ostravy dostat do Temelína, kam by normálně kvůli vzdálenosti nejela.

Kateřina Bartůšková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Od roku 2013 působila tři roky jako tisková mluvčí České národní banky. Do skupiny ČEZ nastoupila jako specialistka interní komunikace a od dubna 2019 je vedoucí infocenter ČEZ. Více než osm let také komentuje jezdectví na sportovní stanici Eurosport.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání Marketing & Media 22/2022, které vyšlo v pondělí 30. května. Vznikl na základě komerční spolupráce týdeníku Marketing & Media a skupiny ČEZ.