Tuzemský startup DoDo získává od investorů v čele s Křetínským a Tkáčem 1,5 miliardy korun. Investice firmě pomůže s dobýváním zahraničních trhů.

Technologicko-logistická společnost DoDo Group, která se dlouhodobě zaměřuje na B2B logistiku poslední míle, získává svou dosud největší investici. S rychlejší expanzí do zahraničí pomůže 1,5 miliardy korun od investorů v čele s EC Investments Daniela Křetínského a zakladatele J&T Capital Partners Patrika Tkáče, kteří v logistické firmě Michala Menšíka navýší svůj minoritní podíl. Výrazná majorita zůstává V-Sharpu Michala Menšíka.

Firma chce s nabytými prostředky výrazně posílit svou prezenci v byznysově klíčovém regionu DACH, expandovat do jižní Evropy, a kromě toho také dále posilovat svou pozici jedničky v logistice poslední míle na trzích, kde je firma již etablována. Prostředky pomohou také dalšímu rozvoji vlastní data-driven logistické platformy DoDo.

DoDo má za sebou velmi úspěšný rok, během kterého se mu podařilo takřka zdvojnásobit svůj roční obrat a firma se tak poprvé přiblížila miliardovým tržbám. Technologicko-logistická firma se svými více než dvěma tisíci kurýry napříč sedmi evropskými zeměmi rozvezla na čtyři miliony zásilek. Cílem DoDo pro letošní rok je přibližně dvojnásobně navýšit roční obrat na dvě miliardy korun, přičemž v roce 2022 by již mělo být podstatným tahounem růstu právě zahraničí.

„Investice do DoDo je pro nás atraktivní ve více ohledech, přičemž tím hlavním je fakt, že firma zajímavým a inovativním způsobem propojuje last-mile logistiku s retailem, což jsou oblasti, do kterých v rámci širší skupiny EP Corporate Group významně investujeme. Díky know-how týmu DoDo a šíři našeho portfolia věřím, že se nám do budoucna podaří spolupracovat na dalších zajímavých společných projektech,“ přibližuje Branislav Miškovič z EC Investments.

Michal Menšík, DoDo

Prostředky budou kromě expanze využity také na další vývoj vlastní data-driven logistické platformy, která se stará o plánování tras, dokonalé vytěžování vozidel ve flotile, ale třeba také o komunikaci s koncovým zákazníkem. Logistická platforma GAIA je pro firmu stěžejní rovněž v rámci technologických inovací v čele s čím dál lepší predikcí poptávky, nebo při implementaci nových logistických modelů, které umožňují činit doručování ještě udržitelnějším, a to například skrze koncentraci zásilek napříč jednotlivými byznysovými streamy do mikrozón uvnitř měst. Do vývoje své platformy DoDo investovalo již stovky milionů korun.

„DoDo ze startupu vyrostlo v šampiona svého oboru a netajíme se ambicí dále pokračovat do evropské první byznysové ligy. Máme skvělou službu, se kterou jsme doma i v zahraničí obstáli i u těch největších a nejnáročnějších zákazníků z řad nadnárodních řetězců, a to i v logisticky extrémně náročném segmentu rozvozu potravin, kde rozvážíme pro hráče jako Košík.cz, Tesco, Penny a další. Nyní je čas využít náš technologický náskok i provozní schopnosti a začít zaběhlé standardy v doručování na poslední míli měnit i na dalších evropských trzích. Věřím, že jsme pro naše ambiciózní cíle našli ty nejlepší možné partnery, kteří mají s budováním byznysu s celoevropským zásahem bohaté zkušenosti,“ nastiňuje ambice firmy Michal Menšík, CEO DoDo Group.