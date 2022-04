Velikonoce jsou pro obchodníky hned po Vánocích dalším obdobím, kdy mohou přijít s nápaditým vystavením. V obchodech převažují realizace s tematikou pečení a alkoholu.

Například shop in shop od Daga pro společnost Orkla, který představuje produkty značek Vitana a Hamé, obsahuje malované kraslice, pomlázky, mazance a květiny. Také připomíná, že jsou to svátky, kdy se setkává celá rodina.

„Velikonoce jsou období, kdy se každý snaží dodržovat lidové tradice. Patří mezi ně i tradiční pohoštění, do jehož přípravy se mnohdy zapojí celá rodina. Čtyři dny volna přímo lákají k vyzkoušení tradičních receptů. Z našeho vystavení by měl zákazník získat inspiraci k pečení – vše potřebné totiž nalezne na jednom místě,“ říká Barbora Hybnerová shopper and customer marketing specialist ze společnosti Orkla.

Vystavení, které je vyrobeno z kartonu a voštiny, prezentuje vše, co je k pečení potřeba – od koření, marmelád a kypřicích prášků přes různé druhy cukrů až po sladké polevy a další suroviny. Velikonočnímu shop in shopu dominuje barový pultík s fotografií rodiny, která podtrhuje rodinnou atmosféru těchto svátků.

Velikonoce jsou také jedním z nejdůležitějších období pro kategorii lihovin. Na tom staví prezentace Božkov Republica společnosti Stock Plzeň. Ve vystavení pod heslem „Vychutnejte si elegantní Velikonoce“ je i novinka Božkov Republice Honey.

Dvoupatrová realizace, které na první pohled zaujme elegantním černo-zlatým zhotovením, se nachází v prodejnách Kaufland. „Z mého pohledu byla výborně využita plocha, kterou nám dal Kaufland k dispozici. Ve středu vystavení se nám skvěle podařilo navodit atmosféru k příležitosti Velikonoc, ale zároveň jsme zachovali jednotnou komunikační linku rodiny Božkov Republica, kterou používáme celoročně. V kombinaci s velkou zásobou produktů tedy splňuje toto vystavení aktivační i prodejní účely na jedničku,“ říká Dana Bičovská, trade marketing manager off trade ze společnosti Stock Plzeň.

Dvoupaletí je vyrobeno z kombinace kartonu a koplastu a je doplněno o skutečné prvky. V rámci této kampaně Dago připravilo pro prodejny Albert „hotpoint“ ve stejných barvách, který je stejně jako dvoupaletí doplněn o skutečné prvky. Oba typy vystavení přehledně prezentují všechny příchutě Božkov Republica.