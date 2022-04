Podle meziročního srovnání ceníkové hodnoty reklamního prostoru, které pravidelně zveřejňuje společnost Nielsen Admosphere, se v březnu co do objemu nejlépe dařilo televizi. Největší růst objemu inzerce optikou ceníkové hodnoty zaznamenala venkovní reklama a rozhlas.

Kromě OOH všechny mediatypy překonaly ceníkové objemy z březnu roku 2020. V případě TV hodnota prostoru přesáhla ve třetím měsíci letošního roku šest miliard korun. Jedná se o meziroční nárůst jen o dvě procenta, což je nejméně ze všech sledovaných mediatypů. Co do objemu je to ale více než v roce 2020, kdy se ceníková hodnota inzertního prostoru v TV pohybovala kolem 5,7 miliardy korun.

Tisk, u něhož za letošní březen ceníková hodnota reklamního prostoru dosáhla 1,6 miliardy korun, si meziročně polepšil o 10 procent. V roce 2020 dosáhl na 1,4 miliardy korun.

V případě rozhlasu a venkovní reklamy jsou výsledky horší, i když v meziročním srovnání rostou relativně rychleji. Rozhlas za březen meziročně přidal 26 procent na ceníkovou hodnotu 717 milionů korun. Ceníková hodnota reklamního prostoru v případě OOH meziročně vyrostla dokonce o 35 procent na 362 milionů korun. V případě OOH se pořád jedná o částku nižší než v roce 2020, kdy se hodnota inzertního prostoru ve třetím měsíci roku rovnala 450 milionům korun. U rozhlasu to ale bylo méně, 576 milionů korun v březnu 2020.