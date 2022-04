Moderátor DVTV Martin Veselovský odstartoval první den Retail Summitu, oborové akce, které se účastní na tisíc expertů a manažerů z oboru.

„Když organizátoři Retail Summitu loni přemýšleli o tom, jak pojmout další ročník, tak si asi nedovedli představit, že budeme po covidu řešit válku. Podtitul Retail Summitu, kterým je smysluplná budoucnost, tak dostává nový rozměr,“ říká Veselovský.

První blok s názvem Předpoklady smysluplné budoucnosti zahrnuje řečníky jako je Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident EuroCommerce, Viktor Mayer-Schönberger, profesor z Oxfordu a spoluautor bestselleru „Framers“. Nechybí Raúl García-Rodríguez, ředitel oddělení Řízení rizik v Deloitte či Hana Říhová, komerční ředitelka advanced solutions CEE v Gfk.

Nad smysluplnou budoucností se hned v úvodu zamyslel Tomáš Prouza. Podle něj je potřeba využít náladu ve společnosti, která je změně nakloněna, i když vlády často preferují zachování zdánlivě fungujícího stavu.

„Pro většinu politiků je výhodnější bránit status quo, když si neví rady, přijdou s regulací. Ukázalo se to v covidu. Proti tomu je ale šance jít cestou odpovědnosti. Naprostá většina firem se chce chovat odpovědně, jen jim k tomu chybí prostor. Musíme změnit pohodlný způsob života, na který jsme si navykli, protože to stojí za to,“ zdůraznil Prouza, který zavzpomínal i na paniku zkraje pandemie, kdy lidé vzali obchody útokem a začali se zásobovat. „Válka způsobuje něco podobného. Zapomněli jsme, že někdy může být hůř, a když přijde malý výkyv, tak reagujeme panikou. Myslím, že to, co se dnes děje, může být dobrým impulzem ke změnám. Až 70 procent zákazníků je ochotných si připlatit za udržitelné výrobky,“ připomíná Prouza s tím, že ještě hlubší obrat by měl nastat v myšlení firem, které by se neměly soustřeďovat jen na kvartální hospodářské výsledky.

Viktor Mayer-Schönberger, profesor z Oxfordu, který je spoluautorem bestselleru Framers, se při zhasnutém sálu ptá na palčivé otázky. Proč přišla pandemie? Proč musíme v Evropě čelit po dekádách další válce? Proč se na nás řítí environmentální katastrofa? Proč je na světě tolik temnoty? „Někteří říkají, že nemáme dost dat a informací. Ale to není pravda. Volíme si zkrátka špatnou cestu. Posledních padesát let se výzkumnici dívali do hlav lidí a hodnotili naše kognitivní schopnosti. Vědci došli k tomu, že důvod, proč si nevolíme dobře, jsme my, jen my. Dopouštíme se předsudků. Ze dvou špatných variant nemůžeme vybrat dobře. Daleko lepší je vymyslet třetí či čtvrté řešení. To je klíč k dobrému rozhodování,“ říká Mayer-Schönberger s tím, že metoda kognitivního rámování a představování si, co by bylo, kdyby…nám mohou pomoci řešit všechny životní situace daleko lépe. „Musíme se naučit využívat naši kognitivní superschopnost rámování, schopnost, kterou počítače nedisponují,“ zdůrazňuje.

Jako příklady úspěšného rámování uvádí Mayer-Schönberger například samotný vznik švédského obchodu s nábytkem IKEA, který změnil uvažování o tom, že nábytek by se měl předávat z generace na generaci. Zmínil také změnu v segmentu hudby, kdy z CD nosičů lidé přešli na poslech ve službě Spotify a ukázalo se, že vůbec nepotřebují fyzický nosič. „Podobně se můžeme zamýšlet nad retailem. Možná lidé vůbec nechtějí v obchodech nakupovat. Ale chtějí tam něco zažít,“ nutí k zamyšlení odborníky z retailu, kteří aktuálně hodně diskutují budoucnost kamenných prodejen.