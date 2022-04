Módní vyhledávač Glami v průzkumu zmapoval, jak Češi přistupují k tématu udržitelnosti v souvislosti s nákupy oblečení a obuvi. Povědomí o něm stále roste a dvě třetiny spotřebitelů deklarují, že vědí, co znamená pojem udržitelná móda. Tento trend má také stále větší vliv na rozhodování o pořízení nového módního kousku. Zatímco před třemi lety ovlivňoval jen čtvrtinu zákazníků, nyní už je to téměř dvakrát tolik.

Udržitelné materiály i výroba se již několik let dostávají do popředí. „V Česku má povědomí o udržitelné módě 66 procent zákazníků a na Slovensku je trend přibližně stejný, 64 procent respondentů ví, co si pod tím pojmem představit. Co se týče rozhodování o koupi nového oblečení, 47 procent z nás ovlivňuje trend udržitelnost. Před třemi lety se dotýkal pouze čtvrtiny nakupujících,“ říká Ján Kešelák Chief revenue officer módního vyhledávače Glami.

Ačkoliv velká část populace nevidí v konceptu rychlé módy problém, módní průmysl má negativní dopad na životní prostředí. Nedávno navrhla Evropská Unie novou strategii, která má pomoci k udržitelnějším procesům v módním odvětví. Cílem této iniciativy je podpořit produkty vyráběné udržitelným způsobem a zároveň znevýhodnit společnosti, které záměrně matou spotřebitele falešně udržitelnými znaky neboli greenwashingem.

Každý druhý si vybaví udržitelnou značku

Průzkum Glami ukázal, jaká jsou pro české zákazníky tři nejdůležitější kritéria, podle kterých posuzují udržitelnost. Jsou jimi nejčastěji: používání organických či recyklovaných materiálů, výroba šetrná k životnímu prostředí a dobrá kvalita výrobku spojená s dlouhou životností.

Velká část oblečení se vyrábí ze syntetického vlákna, včetně elastanu, nylonu nebo akrylu. Nejrozšířenějším materiálem je polyester díky své odolnosti a přizpůsobivosti plastu. Jakmile se ale syntetické materiály dostanou do životního prostředí, mají na něj dlouhodobý negativní dopad. Proto se značky obrací k recyklovaným verzím syntetického vlákna. Někteří z velkých hráčů na módním trhu si dokonce stanovili za cíl zvýšit jeho podíl ve své produkci na 45 procent do roku 2025, aby snížili negativní dopad na životní prostředí.

Naopak využití přírodních materiálů, jako jsou například organická bavlna, bambus nebo konopí, je stále častější. Takové produkty se pak těší čím dál větší oblibě, nejen kvůli větší šetrnosti k životnímu prostředí, ale také kvůli mnohým funkčním výhodám, které na rozdíl od syntetických materiálů poskytují.

Povědomí o udržitelných značkách módy panuje i mezi respondenty, přičemž 55 procent z nich si vybaví konkrétní jména. Nejčastěji zmiňují zavedené společnosti jako Adidas, H&M či Levis, které v poslední době investují do udržitelných kolekcí. Mezi módními značkami, které si od začátku zakládají na udržitelnosti a které se začínají těšit čím dál větší oblibě, lidé uvádějí například Veja, Patagonia nebo českou značku Vasky.

Průzkum proběhl v průběhu dubna 2022 a zúčastnilo se jej 5286 respondentů.