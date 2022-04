Mediální dům CNC spustil dobročinný online projekt Proukrainu.cz. Web, který má prakticky provést ukrajinské uprchlíky prvními dny a týdny v nové zemi, tvoří primárně novinářky, které přišly do Čech kvůli válečnému konfliktu.

„Náš tým tvoří z většiny novináři, kteří byli také nuceni opustit Ukrajinu, aby unikli bombovým útokům a strašným zločinům spáchaným Ruskem v naší zemi. Z vlastní zkušenosti tedy víme, jaké náležitosti i problémy čekají Ukrajince mimo domov, protože jsme si tím sami prošli. Máme již připravené odpovědi na nejpalčivější otázky, které každému pomohou v každodenním rozhodování a zahájení nového života v České republice,“ představuje CSR iniciativu na novém webu jeho šéfredaktorka Natalia Agarkova, která vedla posledních 15 let rozhlasovou a televizní společnost Velykyi Luh v Záporoží. Její tým doplňují také Ukrajinci, kteří už žijí v ČR dlouhodobě a znají velmi dobře české reálie.

Prozatím osmičlenná redakce tvoří obsah, který má téměř 300 000 doposud příchozím ukrajinským uprchlíkům usnadnit dočasný či trvalý pobyt v České republice. Cílem je lidskou a srozumitelnou formou provést jak administrativou a praktickými otázkami bydlení, vzdělávání, hledání práce, či zdravotním systémem, tak každodenními aktivitami od nakupování až po trávení volného času či otazníky nad kulturními rozdíly.

„Přemýšleli jsme, jak bychom mohli co nejefektivněji pomoct. Jsme přece mediální dům, máme obrovský, několikamilionový zásah a vliv na trhu, a taky specifickou roli a odpovědnost ve společnosti. Každý den máme skvělou možnost informovat a zároveň edukovat masy lidí. Řekli jsme si, že je potřeba nejen pravdivě a smysluplně mapovat to, co se ve světě děje, ale také podat rychlou pomocnou ruku. My jsme přece ti, kdo umí relevantně pracovat s informacemi a přetavovat je co nejužitečněji pro jejich příjemce, ať už je to v jakémkoliv jazyce,” říká Radek Lain, šéfredaktor deníku Blesk, který nad novým projektem převzal záštitu.

„Čerstvě spuštěný online projekt Proukrainu.cz provází důležitými tématy, problematikou víz, bydlení, zdraví, práce, financí, vzdělání, dopravy či humanitární pomoci. Ale i konkrétními příběhy lidí. Tak, aby pomohl vyřešit jakoukoliv aktuální situaci, a to co nejsrozumitelněji,” dodává Lain.

Proukrainu.cz tak pracuje s texty, videy i podcasty, a to nejen na webu, ale také na většině dostupných sociálních sítí, jakými jsou Facebook, Instagram, Telegram, TikTok či Twitter. Je provázaný s dalšími CSR podpůrnými aktivitami posledních dní, jako s nezávislým rozcestníkem pomoci stojimezaukrajinou.cz i dalšími projekty z dílny technologické komunity Česko.Digital či s portálem Workania od LMC, v němž přední poskytovatelé služeb pro hledání práce nabízí ověřené pracovní pozice v České republice, na Slovensku a v Polsku vhodné právě pro lidi prchající před válkou na Ukrajině.