Od dubna nastupuje do společnosti Knowlimits Group Lukáš Löwy na pozici managing director. Zodpovědný bude za rozvoj nové obchodní jednotky skupiny Knowlimits a zároveň podpoří new business tým. Löwy se posledních deset let věnoval řízení Havas Media CZ. Předtím působil v mediální agentuře Medea.

Reportovat bude Lukáš Löwy managing partnerům Markétě Dyllong a Petru Bažantovi, se kterými bude úzce spolupracovat.

„Jsme nadšeni, že další seniorní člověk doplní náš tým. Lukášův proklientský přístup se shoduje s filozofií našich agentur. Věříme, že Lukáš u nás také zužitkuje své bohaté zkušenosti s mezinárodní koordinací,“ komentují novou posilu Markéta Dyllong s Petrem Bažantem, managing partneři Knowlimits.

„Jsem rád, že mohu uplatnit své dlouholeté zkušenosti získané v oblasti marketingu, médií, reklamy, i PR a přispět k rozvoji skupiny Knowlimits. Velice se těším i na přátelskou atmosféru a spolupráci s týmem, kde řadu lidí dlouhá léta znám,“ dodává Löwy.

Knowlimits Group je česká nezávislá komunikační skupina, která pod sebe sdružuje jednotlivé specializované divize. Mediální agentury Knowmedia, Funky Media zajišťují mediální plánování a nákup mediálního prostoru v televizi, tisku, rádiu, OOH a na internetu. Působí v regionu CEE – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Divize Knowcomm poskytuje kompletní řešení v oblasti marketingu, PR a produkce. Součástí skupiny je také agentura pro digitální marketing Fragile media nebo divize Knowworks, která zastřešuje kreativní a grafické studio. Tým Knowinstore řeší reklamu v místě prodeje. Pro Knowlimits Group pracuje přes 100 konzultantů.