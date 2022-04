Česká fotbalová reprezentace představila kompletní novou vizuální identitu. Prezentovala ji v pražském O2 Universu na galavečeru s názvem Hrdí lvi. Už v prosinci představil národní tým modernizované logo a nyní poprvé ukázal i kompletně vytvořenou novou grafickou identitu.

Představení i celý projekt se nesl pod heslem „Hrdí lvi“. Lev je symbolem českého fotbalu od nepaměti. A hrdost je vlastnost neodmyslitelně patřící k národnímu týmu – hrdí jsou hráči i fanoušci, kteří se už více než 120 let společně snaží posouvat český fotbal. Nový znak podtrhuje hodnoty, které fotbalová reprezentace představuje, jako jsou hrdost, týmovost, exkluzivita a ambice. Používat nové logo budou reprezentace napříč českým fotbalem, tedy včetně ženského fotbalu, futsalu, plážového fotbalu nebo eRepre. Ostatně například české reprezentaci do 21 let se už roky říká „lvíčata“. A pro ženský tým se bude používat označení Hrdé lvice.

Národní tým inovoval logo, které se snaží propojit historické reálie a moderní přístupy, a zároveň kompletně proměnil vizuální identitu používanou ve veřejné prostoru. Tyto kroky mají za cíl zlepšit komunikaci směrem k fanouškům, posunout prezentaci národního týmu a reagovat na moderní trendy. „Dosavadní logo a grafickou identitu používala reprezentace deset let. Naším záměrem bylo zareagovat na potřeby a trendy digitálního světa, a vylepšit tak veřejnou prezentaci národního týmu směrem k fanouškům a partnerům,“ vysvětlil předseda Fotbalové asociace České republiky (FAČR) Petr Fousek.

Reprezentace završila komplexní proces, kdy k rebrandingu loni přistoupily FAČR i projekt Náš fotbal. Tvorba a přípravy pod dohledem uznávaných odborníků v čele s Miroslavem Pomikalem a grafikem Alešem Mičkou trvaly více než rok.

„Nové logo a celá vizuální identita není jen svěží grafika, která oživí sociální sítě. Naším hlavním cílem je maximalizovat zážitek ze zápasů reprezentace. A tak se fanoušci mohou těšit třeba na zbrusu novou fanzónu nebo merchandising ve lvím stylu. V neposlední řadě nám rebranding pomůže stát se atraktivnějším pro stávající i nové obchodní partnery,“ poznamenal Tomáš Sluka, předseda představenstva STES, což je dceřiná marketingová společnost FAČR.

Reprezentace postupně bude zahrnovat pod novou grafickou identitu všechny oblasti, které nešly změnit s okamžitou platností – třeba kvůli smluvním závazkům. Už brzy reprezentace představí mimo jiné nové domácí dresy. Reálné využití budou moci fanoušci poprvé posoudit při červnových domácích zápasech Ligy národů. V nich česká reprezentace nastoupí proti Švýcarsku (2. června) a Španělsku (5. června).

Nově už jen Česko

Fotbalová asociace České republiky také začne využívat zkrácené pojmenování státu Česko. Až doposud využívala oficiální název Česká republika. FAČR se tak připojila k dalším sportovním svazům jako basketbal nebo hokej, které ke stejnému kroku přistoupily už před časem. „Kde to půjde, budeme upřednostňovat název Česko v mateřském jazyce. V budoucnu se to bude týkat třeba i dresů reprezentace, jak je běžné u jiných týmů. Anglický nebo jiný cizojazyčný ekvivalent budeme využívat jen ve vhodných případech. Rozhodnutí vedení asociace bylo v tomto ohledu jednomyslné,“ vysvětlil předseda FAČR Petr Fousek.

„V první řadě začneme zkrácený název využívat ve veřejné komunikaci, třeba na sociálních sítích nebo na billboardech. Další oblasti budeme přidávat postupně. Například na dresech se tato změna projeví později, protože mládežnické reprezentace budou ještě několik let využívat stávající dresy s nápisem Czech Republic,“ upřesnil Petr Fousek.