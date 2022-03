Foto: Better

Významné výročí otce genetiky a opata augistiánského kláštera v Brně po celý rok připomínají rozličné akce. Doprovázet je bude zbrusu nová jednotná identita, kterou pro brněnský magistrát vytvořila kreativní agentura Better. Nová image Mendela zahrnuje například plakátové plochy nebo speciální polep tramvaje.

Návrhy kreativního týmu vycházely z dříve vytvořené identity pro Augustiánské opatství. Ta zahrnovala mimo jiné logo zobrazující tři zelené tečky odkazující nejen na slavný Mendelův výzkum křížení hrachu. „Hráškem to samozřejmě začalo, ale tři tečky jsou důležité i jako textový symbol toho, co není vyřčeno. Mendel položil základy genetiky, tím však jeho odkaz zdaleka nekončí. Každý z hrášků je zároveň jemně odlišný –⁠ nejsou schematicky stejné. Právě jejich jinakost Mendelovi pomohla objevit souvztažnosti, které ho proslavily,” vysvětluje autor návrhu Stanislav Bílek z agentury Better.

Nadčasová linie, která má prolínat jednotlivé akce spojené s oslavami významného výročí vědce, se proto line také zakázkou pro město. „Nechtěli jsme dávat badateli a vědci novou tvář a mást veřejnost. Naopak. Cílem bylo ukázat, že Mendel byl jen jeden a ukázat jej jako symbol vědy a inovací, mentora nebo třeba průvodce,“ vysvětluje Bílek.

Mendel jede

Součástí nové identity jsou tak propagační předměty, tiskoviny, ale i vizuály veřejných ploch. Mendel inspiruje Brno na vybraných CLV plochách, na webu mendel.brno.cz, na obrazovkách hromadné dopravy a postupně se objevují další vizuály, které připomínají místním i turistům jeho význam. Od února se cestující mohou s Mendelem svézt i speciálně ozdobenou tramvají. Komunikace vyvrcholí během letních měsíců při oslavách výročí.

„Mendel si to zaslouží. Jde o mezinárodně nejznámější osobnost, která spojila svůj život s Brnem. Brno má štěstí, že má Mendela, jen dosud nevyužilo potenciál, který pro město má,” vysvětluje záměr František Kubeš, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. „Zatím jsme na začátku. Budeme rádi, když se časem posílí povědomí o tom, že Mendel byl významný vědec, který působil v Brně, a Brno jeho odkaz dále rozvíjí,” doplňuje Kubeš.