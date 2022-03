Úřad vlády v posledních měsících vyhlásil řadu zakázek navázaných na historicky druhé EU předsednictví České republiky, které komunikuje pod názvem a hashtagem #CZPRES. Na mediální kampaň půjde určitě méně než v roce 2009. Tehdy se jednalo o zhruba 40 milionů korun. Aktuálně finišuje výběr kreativní agentury. Přihlašují se mediálky. Nakupovat budou prostor za 12 milionů korun.

V rámci poptávky po zajištění mediální kampaně vypsala nová vláda zakázku rozdělenou na dvě části, kreativní a mediální. Na kreativní část, kde je přihlašování již uzavřeno, má vyčleněných 6 milionů korun. Na nákup médií, kam se mohou agentury hlásit až do 12. dubna, připadne 12 milionů korun. „V rámci výběru kreativní agentury už probíhá otevírání obálek, komise hodnotí nabídky, nemůžeme tudíž zveřejnit počet přihlášených agentur,“ odmítla Alice Krutilová, ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU, sdělit více detailů.

Mediální plán pro zakázku nákupu inzertního prostoru připravila síť Publicis (Lion Communications). Podle Krutilové se opírá o čerstvý průzkum agentury STEM a je koncipován tak, aby zvolená média zasáhla i kritiky a nerozhodnuté. Průzkum například zjistil, že povědomí o předsednictví dále stoupá ve všech demografických skupinách. Začátkem února o něm vědělo už 58 procent dotázaných. „Samotný výzkum přináší praktické závěry pro komunikaci s českou veřejností, které budou zohledněny při zajištění komunikační kampaně CZ PRES,“ píše se na webu vlády.

V zakázce pro mediální agentury chybí nákup televizního prostoru. Ten se podle Krutilové bude nakupovat separátně, protože to zákon umožňuje. „Přesný náklad na kampaň ještě nechceme zveřejnit, čekáme, jak dopadnou aktuální zakázky. Ale už nyní mohu říci, že náklady budou rozhodně nižší než v roce 2009,“ uzavřela.

Ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA) Marek Hlavica, aniž by znal přesné znění zakázky, se staví k úspornému řešení smířlivě, a to i s ohledem na krátící se čas. Předsednictví startuje už 1. července 2022.

„Je to opravdu spíše rest předchozí vlády. My jsme v této zakázce neměli žádnou konzultační roli a ani mě to nepřekvapuje, protože toho vzniká strašně moc a není vůbec čas. Když si uvědomíme, jak pomalu se točí soukolí veřejných zakázek a že mělo být vše vybráno spíše už v polovině loňského roku, tak mě to ani nepřekvapuje. Je to takový horký brambor,“ říká Hlavica.

Podle něj je aktuální situace s ohledem na válečný konflikt na Ukrajině tak „divná“, že by ani nebylo vkusné naše předsednictví nějak masivně komunikovat. „V normální době bych to bral jako příležitost se blýsknout, naklonit obyvatele Evropské unii, teď to ale bledne v kontextu závažnějších témat jako jsou integrace uprchlíků či snižování životní úrovně obyvatel. Jestli si na tato témata šetří rozpočty, tak by se to vládě ani nedalo vyčítat,“ říká.

Podle experta z trhu je trochu problematické, že se neřeší efektivita kampaně, ale v podstatě se jen soutěží cenou podle předem připraveného plánu Publicis (Lion Communications). Ta se tak tendru nemůže účastnit, ale výrazně do jeho podoby promlouvá předem vytipovanými tituly, mezi kterými například nechybí deník Blesk či periodika Mafry.

„Je to v podstatě jen soutěž, kdo to lépe nakoupí,“ říká insider z trhu s tím, že takto nastavená zakázka neodpovídá doporučením, které dlouhodobě profesní asociace vládě dávají, a zároveň vyjadřuje naprostou důvěru v připravený plán, což podle něj není ten nejlepší postup.

Podle registru smluv dostala síť Publicis za mediální plán dohromady 200 tisíc korun bez DPH. Jednalo se o dvě zakázky malého rozsahu.