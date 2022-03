Pandemie i další vlna digitalizace žene stále více lidí na speciální vzdělávací platformy, kde se snaží zvýšit úroveň vzdělání. Výhodou kurzů je flexibilita a kromě IT táhne i marketing.

Během posledních dvou let, které provázel covid a řada opatření včetně lockdownu, si lidé daleko více uvědomili důležitost sebevzdělávání i vlivem dalšího boomu digitalizace, která v některých odvětvích může ohrozit pracovní místa. Ve středu zájmu jsou nyní především digitální dovednosti. Například v neziskové organizaci Czechitas, která se snaží budovat komunitu se zájmem o informační technologie, se během covidu rapidně zvýšil zájem o kurzy.

Zatímco ještě v roce 2019 evidovala Czechitas necelých šest tisíc účastníků, v roce 2020 už téměř deset tisíc a loni 12 396, během dvou pandemických let se tak zájem více než zdvojnásobil. Daleko největší zájem je o kurzy webového vývoje, následovány jsou datovou analytikou a testováním. „Mezi zaměstnavateli registrujeme největší zájem o naše absolventky Digitálních akademií (semestrálních kurzů) testování, webového vývoje a datové analytiky,“ říká zakladatelka Czechitas Dita Formánková.

„V posledních letech zaznamenáváme vzrůstající zájem o naše vzdělávací platformy a školení zejména v oblasti online vzdělávání, jako je openSAP nebo SAP Learning Hub. Od roku 2018 vzrostl počet studentů openSAP o sto procent na 1,5 milionu v roce 2022. U SAP Learning Hub šlo od roku 2019 o 55procentní nárůst,“ říká Sabine Benz, vedoucí produktového marketingu a externí komunikace v SAP Learning. Obsah kurzů se zaměřuje na dovednosti budoucnosti.

„Pozitivní trend online vzdělávání sledujeme už delší dobu, covid ovšem vše rapidně akceleroval. Co se týká marketingu, je mnohem větší poptávka, než reálná nabídka. Lidské zdroje na dostatečné úrovni kvalifikace v oboru chybí. To reálně znamená, že každý rekvalifikovaný marketér má téměř ihned možnost nechat se v tomto oboru zaměstnat,“ popisuje CEO nové platformy Sofistance Westley Overcash. Sofistance jako platforma nabízí možnost online vzdělávání v oborech strategie, marketingu, designu a nejen pro studenty, ale i pro firmy, které procházejí určitým přerodem.

„Náš růst dokazuje, že se zvyšuje zájem o vzdělávání a tím i o vzdělávací platformy. Marketingová a obchodní témata byla účastníky nejvíce žádaná již před propuknutím covidu-19 a nyní poptávka ještě více vzrostla. Jedná se o povolání, která můžete vykonávat prakticky odkudkoliv. Což představuje pro naši cílovou skupinu, ženy a muže na rodičovské dovolené, velké plus,“ popisuje CEO online vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na rodičovské dovolené M.arter Andrea Bohačíková.

Společnost nabízí vzdělávání v rámci webinářů, videokurzů, ucelených online programů a to jak skupinové, tak individuální, v rozmezí trvání od jednoho do tří měsíců. „Po celou dobu naší existence (tři roky) pozorujeme zvýšený zájem o marketingová témata. Dříve však převládala správa Facebooku a Instagramu. Teď se do centra pozornosti dostává LinkedIn a zaměření na copywriting a jiné marketingové dovednosti,“ říká Bohačíková.

Online formy přinášejí flexibilitu

Podle CEO platformy Digiskills.cz Hany Púllové jsou aktuálně vidět dva trendy. Firmy poptávají ucelené řešení a chtějí mít e-learning na jednom místě, nechtějí mít různá témata od různých dodavatelů na různých místech. Zadruhé dříve firmy poptávaly čísla, třeba že 60 procent lidí dokončí kurz. „Teď je více zajímá, kolik se toho člověk ve skutečnosti naučí. Nechtějí tolik sledovat statistiku, ale aby se procesy zlepšily. Snažíme se lidi naučit uvažovat o technologiích a automatizaci i pro jejich osobní potřeby. V kontextu jejich vlastních problémů. Třeba zálohu fotek a tvorbu videí z nich. Nebo bezpečnost dětí na síti. Snáze pak přijmou změnu procesů v rámci firmy,“ popisuje Púllová. Lidé podle Sabine Benz ze SAPu také vyžadují kratší a modulárnější formáty výuky než před několika lety. V SAP nabízejí takzvané SAP Learning Rooms, interaktivní virtuální prostory, kde se mohou lidé obracet s dotazy na zkušené odborníky.

„Předtím, než jsme začali nabízet školení i online, byl počet účastníků na školících akcích přibližně stejný. Po rozšíření nabídky i o online možnosti jsme zaznamenali desetinásobný nárůst zájemců,“ popisuje Sabine Benz s tím, že díky digitální transformaci a přechodu do cloudu očekává, že se tento růst ještě zvýší. Mezi další trendy patří poptávka po smíšených formátech vzdělávání, tedy kombinaci lekcí vedených instruktorem (virtuálních i prezenčních) a online samostudia.

