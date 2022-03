V pořadí 38. ročník festivalu mezinárodní rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, jehož vyhlašovatelem je Český rozhlas, se otevírá pro přihlášky autorů původní rozhlasové a podcastové tvorby. Autoři mohou přihlašovat svá díla v tradičních kategoriích Drama, Dokument a Reportáž a v nové sekci Podcast do poloviny května 2022.

„Tři dlouholeté soutěžní kategorie Dokument, Drama a Reportáž doplní v letošním roce zcela nová kategorie zaměřená na původní podcastovou tvorbu. Reagujeme tak na aktuální trendy ve způsobu poslechu, ve kterém stále více převládá tzv. on demand poslech, při kterém si sami posluchači rozhodují, kdy a jaký pořad si pustí. Věřím, že nejenom nová kategorie, ale také tradiční festivalová atmosféra a vynikající soutěžní díla opět přilákají do Olomouce fanoušky rozhlasové tvorby,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Nadcházející ročník festivalu Prix Bohemia Radio se bude konat v termínu od 10. do 13. října 2022 v Olomouci. Tři dlouholeté soutěžní kategorie Dokument, Drama a Reportáž doplní nová kategorie Podcast, do které lze přihlásit pravidelné podcasty a podcastové kanály v českém jazyce, které byly publikovány v audio podobě prostřednictvím internetu v období od 1. ledna do 31. prosince 2021. Kategorie je otevřená jak pro pravidelné podcasty a podcastové kanály s minimálně deseti zveřejněnými epizodami, tak pro uzavřené podcastové série či seriály s minimálně pěti zveřejněnými epizodami.

Autoři mohou do jednotlivých soutěžních sekcí přihlašovat svá díla prostřednictvím on-line formuláře na webu Prix Bohemia Radio až do 16. května 2022. Každá kategorie bude hodnocena vlastní odbornou porotou v mezinárodním složení. Podmínky pro přihlašování soutěžních příspěvků do jednotlivých kategorií jsou uvedeny na webových stránkách festivalu.

V rámci festivalu budou uděleny další dvě ceny. Tou první je Cena Thálie za herecký výkon v rozhlasové hře, kterou uděluje Herecká asociace ve spolupráci s Českým rozhlasem, a dále rozhlasová Síň slávy, kterou uděluje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral výrazným osobnostem za jejich přínos pro rozhlasovou tvorbu a její rozvoj.