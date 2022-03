Není nám lhostejné, co se děje na Ukrajině, vzkazují české e-sportové organizace a připravují pomoc válkou zasažené zemi prostřednictvím platformy Esports For Ukraine.

Ve spolupráci předních tuzemských týmů, Asociace gamingových klubů, České asociace e-sportu, agentury PLAYzone a vydavatelství Czech News Center v partnerství se Sazka eLEAGUE vznikla platforma Esports For Ukraine, jejímž cílem je vyjádření solidarity a finanční podpora Ukrajině.

„Od prvních hodin konfliktu na Ukrajině ve mně silně rezonovala potřeba pomoci. V rámci našeho týmu eSuba jsme začali vyjádřením solidarity a změnili jsme barvy našeho loga na sociálních sítích do barev ukrajinské vlajky. Jak krize pokračovala a eskalovala, bylo mi jasné, že musíme udělat více. Když jsem viděl, že solidaritu jako my vyjádřili i další organizace česko-slovenského esportu, začala vznikat myšlenka na propojení, protože mi došlo, že společně dokážeme více,“ říká Bersen Hoxha, provozní ředitel týmu eSuba.

„Když jde o lidské životy, jde jakákoliv rivalita stranou a musíme se sjednotit. Nejdříve jsme se spojili s managementem Sinners a projekt se přibývající pozitivní zpětnou vazbou rozjížděl na plné obrátky. Mám obrovskou radost, že se e-sportová komunita spojila, aby pomohla lidem, kteří to nejvíce potřebují,“ dodává Bersen Hoxha.

Prostřednictvím platformy na webové stránce EsportsForUkraine.com může lidem v nouzi pomoci každý, stačí si koupit speciální tričko nebo darovat jakýkoli finanční obnos. Peníze nejdříve poputují na transparentní účet: 234720879/0600. Na konci každého dne bude částka vybraná v průběhu 24 hodin odeslána přímo na účet Velvyslanectví Ukrajiny v Praze. Přehled o přijatých a vydaných částkách lze najít zde.

„Celá tato hloupá a nesmyslná agrese je zvěrstvem vůči ukrajinskému lidu. Tuhle válku nechce nikdo kromě hrstky chamtivých oligarchů, kteří posílají své lidi na smrt. Přátelé, rodina, kolegové se ocitli bez domova a mnozí nemají možnost vidět a mluvit se svými blízkými. Jsme znepokojení a zdrcení žalem, ale také jsme motivováni pomáhat víc než kdy jindy. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli našim ukrajinským přátelům,“ říká Moritz Straube, šéf týmu Sinners.

Do projektu se zapojí také influenceři a ambasadoři jednotlivých týmů. O charitativní živé vysílání na podporu Ukrajiny se postará streamer a komentátor hry League of Legends Petr „Xnapy“ Jirák. V průběhu livestreamu mohou diváci přispět na pomoc lidem v nouzi, celý výnos bude poté odeslán na účet zastupitelského úřadu Ukrajiny.

Další z mnoha aktivit Esports For Ukraine bude dražba dresů světových týmů. Díky přesahu týmu Entropiq do zahraničí se podařilo sehnat jedinečné kousky. „Před týdnem jsme se všichni probudili do světa, který už nikdy nebude jako dřív. Od té doby mnoho z nás s velkým znepokojením a zděšením sleduje vývoj situace na Ukrajině, který se přímo dotýká našich příbuzných, kolegů, přátel a milionů dalších lidí. Odsuzuji vojenskou agresi na Ukrajině a vnímám jako naprosto samozřejmé a nezbytné udělat maximum pro zmírnění jejích dopadů. Upřímně děkuji všem, kteří jsou do projektu Esports for Ukraine zapojeni. Jsem přesvědčený, že společně se nám podaří oslovit nejen fanoušky česko-slovenského esportu. Přidejte se k nám, každá pomoc se počítá,“ vyzývá Daniel Kloud, CEO týmu Entropiq

Seznam všech zapojených subjektů do iniciativy Esports For Ukraine:

Asociace gamingových klubů

Czech News Center za podpory Sazka Eleague

Česká asociace esportu

Dark Tigers

Dynamo Eclot

eEriness

Enterprise

Entropiq

eSuba

Gifted Gaming

Glore

Gunrunners

Inaequalis

Inside Games

nEophyte

PLAYzone

Repre Gold

RVG BlackTrains

Sampi

SINNERS

Team Narcis

Universe