Již posedmnácté rozdala nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) Ceny Velkého bratra, tedy ceny pro největší slídění v našem soukromí.

Vítěze jednotlivých kategorií vybrala z tipů od veřejnosti porota složená z odborníků na nové technologie, právníků, obránců lidských práv a novinářů. „Letos se nám už trochu překvapivě neobjevovaly nominace spojené s proticovidovými opatřeními. Objevovaly se ale nominace spojené s covidovým obdobím nepřímo, třeba šlo o využívání technologií při sledování zaměstnanců v rozvážkových službách, ať už šlo třeba o nominace Amazonu či Rohlík.cz,“ přibližuje soubor nominací advokát IuRe Jan Vobořil.

Právě Rohlík.cz nakonec získal jednu ze čtyř anticen. Cenu Firemní slídil si podle poroty zaslouží za neustálé sledování výkonu kurýrů, kdy je poloha sledována pomocí gyroskopů a GPS, kontrolována je i teplota v autě a neustále je sledováno zákaznické hodnocení. Toto „algoritmické řízení“ obvyklé v digitálně-logistických firmách se nicméně podle odůvodnění poroty čím dál častěji dostává do hledáčku regulátorů.

„V rámci zvyšování efektivity, zajištění maximální čerstvosti potravin i bezpečnosti osob a provozu měříme efektivitu v průběhu vychystání i přepravy nákupů, či teplotu v autě, ve kterém potraviny převážíme. Naší nejvyšší prioritou je totiž bezpečnost kurýrů i ostatních účastníků provozu, lidí ve skladě i efektivní doručení skutečně čerstvých potravin bez narušení teplotního řetězce,“ uvedla tisková mluvčí Rohlíku Lutfia Volfová.

Cenu Úřední slídil pak získala polská vláda za zneužívání špionážního systému Pegasus proti politické opozici. Software, který vyvinula izraelská firma NSO Group, byl využíván v řadě zemí také ke sledování novinářů či aktivistů. Software umožňuje sledování stisků kláves a veškeré komunikace z telefonu, ale i odposlouchávání hovorů a sledování polohy. K činnosti bezpečnostních složek se ale tradičně vázaly i další nominace, mezi kterými bylo dále třeba netransparentní nakládání dat ze strany Europolu či podle nominujících snadno zneužitelné umísťování detektorů výstřelů na veřejná prostranství ze strany Policie ČR.

Překvapení se konalo v kategorii Dlouhodobý slídil: tu totiž letos organizátoři soutěže přejmenovali na Dlouhodobý spoluviník. Právě tím je podle poroty Ústavní soud, který se ani po čtyřech letech nevyjádřil k právní úpravě využívání genetických dat ze strany policie, kterou na počátku roku 2018 u Ústavního soudu napadl Městský soud v Praze. Průtahy na Ústavním soudu přitom paralizují možnost, aby problém s velmi vágní a netransparentní právní úpravou byl vyřešen a lidé, jejichž osobní údaje v kriminalistické databázi zpracovávány se mohly domáhat jejich likvidace.

Poslední z anticen si odnesla jednatelka firmy MetroZoom Dana Svobodová. Ocenění Výrok Velkého bratra si odnáší za výrok o tom, jak jsou pro cílení reklamy v pražském metru využívána data od mobilního operátora O2. Zadavatelé reklamy díky těmto datům přesně ví, kdy a kde prochází nejvíce lidí odpovídající jejich cílové skupině dle pohlaví, věku, zájmů i socioekonomické skupiny, reklamu zároveň mohou v reálném čase měnit. Přestože MetroZoom (BigMedia) nemá podle vyjádření O2 přístup k žádným osobním údajům ale pouze k údajům anonymizovaným či agregovaným, je podle poroty udělení anticeny na místě: stále preciznější datové analýzy založené na datech od telefonních operátorů totiž znesnadňují zákazníkovi svobodnou a zodpovědnou volbu.

Jako každý rok, ani letos vedle čtyř anticen nechybí pozitivní ocenění, kterým se organizátoři soutěže snaží motivovat. Tu letos získal web pro děti Alík.cz, který na českém internetu funguje v různých proměnách již od roku 2000. Měsíčně navštíví stránky 160 000 unikátních uživatelů, převážně dětí mezi 8-16 lety. Uživatelé zde mohou vzájemně komunikovat, hrát hry, publikovat texty různého druhu, soutěžit o ceny nebo se třeba v poradně obrátit na odborníky s problémy, které je trápí. To, co ale porotu zaujalo na Alík.cz především, je důraz, který je kladen na ochranu soukromí dětí. A to i za cenu odmítnutí potenciálních výnosů z vytěžování osobních dat dětí a jejich využívání k cílené reklamě. Vedle toho Alík také nenásilnou formou děti vzdělává v tématech, které úzce se soukromím souvisí.

Jan Vobořil z IuRe dodává, že pozitivních nominací se letos sešlo více. „Objevila se v nich třeba rakouská neziskovka noyb, která se soustředí dlouhodobě na problém neoprávněného předávání dat do USA. Další nominace směřovaly k iniciative NoLog, která poskytuje zdarma a na vysoké úrovni celou řadu služeb od sdílených adresářů až po videohovory, přitom klade důraz na ochranu soukromí uživatelů.“