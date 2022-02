Skupina Prima se nedohodla na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic. Nejpozději 1. března 2022 tak operátorovi přestane distribuovat vysílání svých osmi kanálů. Podle O2 jsou požadavky Primy „zcela nepřijatelné“.

Chybět budou na O2 TV stanice Prima, CNN Prima News, Prima Cool, Prima Max, Prima Krimi, Prima Love, Prima Zoom a Prima Star. Uživatelé služby od zmíněného data kanály nenaladí.

„Bohužel ani přes veškerou naši snahu se nám nepodařilo domluvit se na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic. Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů,“ uvedl Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima, a dodal, že uživatelé služby O2 TV mohou své oblíbené pořady sledovat prostřednictvím jiných operátorů, placených služeb či programy naladit prostřednictvím DVB-T2.

Tisková mluvčí O2 Czech Republic Kateřina Mikšovská sdělila MAM, že O2, která je součástí skupiny PPF (vlastník Novy), nechce přistoupit na požadavky skupiny Prima, které by diváky O2 TV připravily o nejoblíbenější funkce, mezi které patří zpětné zhlédnutí nebo přetáčení programu. „Požadované navýšení poplatků ze strany FTV Prima o 2 500 procent je pro operátora O2 přirozeně zcela nepřijatelné,“ napsala.

„Od začátku se snažíme o maximální spolupráci, nechceme naše diváky připravit o funkce, na které jsou zvyklí a hojně je využívají. Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami – nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným ‚výkupným‘ za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. To je pro nás ve chvíli, kdy se na všechny občany České republiky valí jedno zdražování za druhým, nepřijatelné. Podobný scénář čeká v následujících měsících i zákazníky konkurence. Jakákoli z kompromisních variant, kterou jsme přinesli na jednání, byla smetena ze stolu,“ říká Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.

„Společnost O2 Czech Republic uvádí veřejnost v omyl svým tvrzením, že navyšujeme poplatky o 2500 procent. Za distribuci deseti lineárních kanálů a odloženou sledovanost požadujeme navýšení poplatku o nízké jednotky korun za jednu domácnost (méně než 5 Kč),“ napsala v reakci Gabriela Semová šéfka PR Primy.

Celé vyjádření FTV Prima z 2. února v 11:30 naleznete zde.

Primě dlouhodobě vadí, že při zpětném zhlédnutí a přetáčení programu lidé často přeskakují reklamy. Přichází tak o příjmy z inzerce. Přetáčení řeší se všemi operátory.

„Nabídka kanálů T-Mobile TV zůstává ve vztahu ke společnosti FTV Prima nyní i po 1. březnu 2022 beze změny. Obchodní vztahy dodavatelů a konkurentů nekomentujeme. Případná úprava funkcionalit na kanálech TV Prima je záležitostí našeho vzájemného obchodního vztahu s FTV Prima,“ napsala Zuzana Svobodová, manažerka externí komunikace T-Mobile.

„Diváci Vodafone TV o své oblíbené programy FTV Prima nepřijdou. Nadále našim divákům umožníme funkce jako zpětné přehrávání nebo nahrávání programu. Od 1. března 2022 však FTV Prima požaduje, aby každý, kdo bude šířit její programy, znemožnil svým zákazníkům přeskakování nebo přetáčení reklamy. Za tímto účelem je od operátorů vyžadována případná úprava funkcí na programech FTV Prima. To v praxi znamená, že programy Primy ve zpětném zhlédnutí Vodafone TV nepůjdou přetáčet směrem vpřed. Samozřejmě nejsme rádi, že naši zákazníci nebudou moci používat funkci tak, jak jsou dosud zvyklí, a tento krok nevnímáme z pohledu zákazníků pozitivně,“ napsal manažer externí komunikace Ondřej Luštinec.

