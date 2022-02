Během víkendu odstartoval projekt stojimezaukrajinou.cz, směřuje na ověřené sbírky. Rozjely se i týmy na technologickou, logistickou či lékařskou podporu.

Vznikl rozcestník pomoci stojimezaukrajinou.cz

Tým #TechnologyResistance řeší kyberprostor

Podpora ukrajinských médií

Propojení dopravců a dárců materiálu

Doktoři se připravují

Skauti odvezli první pomoc

Platforma Stojíme za Ukrajinou se spojila s Česko.Digital a vytvořily praktický rozcestník pro pomoc Ukrajině, který sdružuje prověřené možnosti pomoci.



Rozcestník stojimezaukrajinou.cz vznikl během víkendu, kdy se přehledně na jedno místo podařilo platformě Stojíme za Ukrajinou a komunitě Česko.Digital dostat informace, jak lze pomáhat (finanční a právní pomoc, ubytování, probíhající sbírky atd.) a naopak jak a kde o pomoc požádat s odkazy na konkrétní organizace (ubytování, finanční pomoc, nabídka práce, psychologická pomoc atd.) ok. Informace jsou přeložené do ukrajinštiny.



Rozcestník pomoci stojimezaukrajinou.cz funguje jako webová stránka, která sdružuje nejrůznější formy pomoci přes ověřené odkazy. Finální verze se rozvíjí a roste s tím, jak do projektu přichází další aktivisté a expertní dobrovolníci. Už nyní je ale rozcestník v provozu a použitelný.

Na různé sbírky pak upozorňuje i server Darujme.cz. V přehledu je mimo jiné sbírka Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, v níž se od 22. února do nedělní 23. hodiny vybralo přes 52,5 milionu korun.

#TechnologyResistance

Sara Polak působící v Paralení Polis zveřejnila v neděli odpoledne na svém LinkedIn profilu návod na jednoduché zajištění kybernetické bezpečnosti jednotlivce. Návod, který je níže v galerii, dali dohromady v týmu #TechnologyResistance a je možné ho stáhnout zde.

Současně vyhlásila také sbírku počítačového vybavení: „Děkujeme totálním borcům z @zelezna_koule že nám pomáhají. Další partneři se přihlásili jako například Westfield Chodov nebo Pražský inovační institut a s nimi teď dojednáváme rozšíření networku sběrných míst. Zatím ale noste v dané časy pouze na Národku!!“ vyzývá Polak.

Počítače, powerbanky, telefony, notebooky a další funkční hardware mohou dárci poté, co z nich vymažou osobní data a uvedou je do továrního nastavení, odnést na adresu:

Železná koule – Národka

Opatovická 160/18

Nové Město – Praha



Sloty pro odběr:

Pondělí až Čtvrtek – 1. slot 6:30 až 9:30, 2. slot 16:30 až 20:00

Tým #TechnologyResistance podle Polak už v sobotu činil přes sedmdesát lidí. „Tvoří takovou technologicky nabušenou multioborovou armádu co se snaží o technologiích ve válce vzdělávat, technologie a připojení pro uprchlíky shánět, a mít ready top vývojáře a hackery kteří monitorují kyberprostor a jsou vysíláni kam je potřeb,“ uvedla Polak na LinkedIn.

Podpora ukrajinských médií

Na dárcovské platformě GoFundMe běží sbírka na podporu ukrajinského zpravodajského serveru The Kyiv Independent, který teprve před několika měsíci založila třicítka novinářů. O dění v zemi informují přímo z místa neustále, vedle vlastních webových stránek prostřednictvím bleskových zpráv na twitteru. Původní cíl sbírky činil 56 tisíc liber, v neděli 27. února ve 22:45 už výše darů převyšovala 525 tisíc liber.

Vedle toho běží na GoFundMe sbírka na podporu fungování médií na Ukrajině. Počet médií zapojených do projektu se rozrůstá, jsou v něm mimo jiné Ukrainska Pravda, Zaborona či Detector Media.

Propojení dopravců a dárců materiálu

V neděli 27. února vznikl rovněž web propojující dárce materiálu a poskytovatele dopravy materialproukrajinu.cz. Zveřejňuje také, jaký materiál je nejvíce potřeba. Už po dvou hodinách od zveřejnění výzvy se do něj zapojilo šestnáct dopravců. „Dnes začínáme v ČR, ale zítra budeme operace expandovat na Slovensko, Maďarsko a Polsko. Zítra spustíme i větší kampaň na sociálních sítích,“ uvedl na LinkedIn jeden z jeho tvůrců Jan Roose, zakladatel pražského gamingového studia Fireball.

Doktoři se připravují

Největší česká medicínská online poradna uLekare.cz buduje distanční tým ukrajinsky hovořících doktorů a sester, aby pomohli lidem na Ukrajině i uprchlíkům ze země, kteří budou potřebovat provést českým zdravotnickým systémem. „Hledáme ukrajinsky hovořící zdravotníky, kteří budou poskytovat online zdravotní poradenství a pomáhat s hledáním doktorů a rezervací,“ uvedl na LinkedIn chirurg Tomáš Šebek, zakladatel a partner serveru uLekare.cz s tím, že potřebuje praktické lékaře pro děti i dospělé, specialisty a sestry. Zájemci se mohou ozvat na webu projektu.

Skauti odvezli první pomoc

Autobusy s materiálovou pomocí už na Ukrajinu vyslal Skautský institut z úspěšné sbírky na Staroměstském náměstí v Praze. Na další sbírky upozorňuje organizace na svém webu.

Skauti pak také uspořádali online konferenci o tom, jak s dětmi mluvit o válce ve spolupráci Petrou Wünschovou z Centra Locika, které se zabývá duševním zdravím dětí, a s Peterem Pöthem, psychoterapeutem a psychiatrem: