Nová agentura Mind2Flo, za níž stojí velké skupiny KKCG a Rockaway v čele s jejím zakladatelem Janem Galgonkem, chce nakopnout nový segment konzultačních služeb. Vyzve velkou konzultační čtyřku a globální mediální agentury.

Kdy vznikl nápad na novou agenturu?

Nápad v sobě nosím už dlouho. Vždy jsem chtěl lépe propojit světy technologií, médií a marketingu do jedné ucelené propozice pro klienty. Už v předešlém zaměstnání se mi velmi líbily globální aktivity Dentsu z pohledu akvizic technologických startupů a firem. Dává mi smysl vytvořit pro klienta jednotnou propozici z hlediska dodání digitálního end to end řešení. Pomoci mu interně se připravit a nastavit, jak pracovat se zákaznickou zkušeností a vše akcelerovat přes aktivační kanál médií. V tom spatřuji velkou přidanou hodnotu, kterou klient získá. Snahy na trhu jsou, pokouší se o to velcí hráči, také i mediální agentury a velké konzultační domy, ale zatím se to nikomu nepodařilo uchopit jako celek a sjednotit v rámci jedné infrastruktury.

A jak vše dospělo k tomu, že se spojilo pět entit ze dvou velkých skupin do Mind2Flo?

Již dva roky zpátky jsem založil datovou společnost Base Consulting, která se věnuje práci s enterprise daty, staví datové sklady a stále více transformovala zaměření na utilizaci dat v marketingu. Díky osobním vazbám na investiční skupinu Rockaway, jsem měl příležitost představit své plány a otevřít strategii toho, jak celého byznysového záměru dosáhnout. Vzhledem k tomu, že Rockaway má ve svém portfoliu aktiva jako je vývojářská firma NetDirect a jejich ambice je v daném segmentu expandovat, dávalo jim strategický smysl se do akcelerace technologické firmy zapojit. Pomohli jak vlastním aktivem, tak i kapitálově. Paralelně se začala vyvíjet spolupráce s KKCG pana Komárka. Vize byla jasná a ambiciózní, a to vybudovat s KKCG v zádech inovativní mediální agenturu s regionálním přesahem postavenou na datech, technologiích a digitálu. Bylo jasné, že by se daly tyto dva záměry tří různých subjektů skvěle spojit a přesto, že jde o majetkově oddělené entity, vytvořit alianci, která propojí kompetence dohromady a doplní je na jedné straně o technologickou část a na druhé o média. Kapitálová síla KKCG a Rockaway, mediálních a technologických příležitostí v rámci obou skupin je enormní a dává nám do startu obrovskou sílu.

Na co se každá z obou noh agentury zaměří a jak budou společně postupovat? Jaký je plán rozvoje?

Jedním ze záměrů je z Prahy vystavět centrum excelence pro určitý druh mediálních a digitálních služeb. Ať už jde o marketingové aktivity či technologie, vše chceme centralizovat do hubu. V technologické části chceme vytěžit všechny obchodní příležitosti, které agentura Flo přináší v podobě etablovaných vztahů se zákazníky v jednotlivých částech a samozřejmě příležitosti ve skupině Rockaway, jak mediální, tak i technologické. Momentálně jde o to vybavit se personálně a nastavit dobře kapacity tak, abychom byli schopni vše dodat v prvotřídní kvalitě servisu a know-how. Máme obrovskou znalost v oblasti martechu, v digitálních médiích a programatickém nákupu, v práci s daty a v oblasti strategické práce se značkou. Mapujeme, co můžeme na ostatních trzích nabídnout, ať už jde o data, brand experience, custom vývoj nebo digitální média — prostě aktivity a příležitosti, které se dají nabídnout z ČR. Na zahraničních trzích budeme pokračovat v existujících partnerstvích a sledovat, které aktivity můžeme centralizovat v rámci týmu v Česku. Firmy dostanou jednotnou byznysovou strategii. Aktuálně se budeme věnovat masivnímu náboru a stabilizaci týmů, vytěžení aktuálních byznysových příležitostí, přípravě na regionální expanzi, uzavření silných technologických partnerství s firmami jako například Salesforce, Talkdesk a další.

Jak vše úspěšně ohlídat při takovém počtu zapojených entit?

Často u firem i vlivem akvizic bývají odlišné zájmy z pohledu obchodní strategie, rozdílných ekonomických KPIs, a to vede k tomu, že skrze vlastní interní bariéry nedokážete klientovi nabídnout jednotné, ucelené řešení a fungovat jako jeden tým z pohledu doručení rozsáhlejšího projektu, rozkročeného do více kompetencí. I když jsme momentálně majetkově dvě oddělené entity, naše primární pozornost směřuje k silnému vnitřnímu propojení a integraci všech kompetencí. Spojujeme salesové strategie a postupy, sjednocujeme projektové řízení a všechny oblasti, ve kterých potřebujeme fungovat jednotně. Skupina Mind2Flo bude mít skrze skupinové vedení ucelenou, jasnou a jednotnou byznysovou strategii, stavíme jednu kulturu, hledáme talenty s podobným nastavením. Máme obrovskou výhodu, že si celou firemní kulturu designujeme sami od počátku, vše integrujeme a naše firmy k sobě mají blízko i z historického fungování.

Jan Galgonek

Kariéru začal v konzultační společnosti EY v oddělení transakčního poradenství. V roce 2010 založil reklamní skupinu Adexpres, kterou o šest let později úspěšně prodal globální mediální skupině Dentsu. Hodnota transakce se v té době řadila k jedné z největších v oboru. Jan stojí i za dalšími úspěšnými projekty. Spoluzaložil globální VR studio DIVR Labs, které se zaměřuje na produkci velkoplošných zážitkových her ve virtuální realitě.

