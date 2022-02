Oblíbený šéfkuchař Přemek Forejt se spojil se sítí restaurací rychlého občerstvení McDonald‘s. Během tříleté spolupráce se tak veřejnost spolu s Přemkem podívá pod pokličku výrobním procesům oblíbených produktů McDonald‘s.

Široká veřejnost zná Přemka Forejta hlavně jako porotce televizní soutěže MasterChef Česko. Své vybrané chutě a bohaté kulinářské zkušenosti zúročuje také v olomoucké restauraci Entreé, kde působí jako šéfkuchař a která se zaměřuje na fine dining. I když je Přemek mistr ve svém oboru, netají se ani tím, že si rád zajde na jídlo do McDonald’s, fanouškem je především hranolek.

Pomyslná funkce „kontrolora kvality“ bude zahrnovat i návštěvy u dodavatelů a testování kvality používaných surovin. Přemkovu cestu a nevšední zážitky napříč světem nejznámější sítě rychlého občerstvení mohou fanoušci sledovat především na sociálních sítích.

Od popíchnutí k tříleté spolupráci

Jak vzniklo možná trochu překvapivé spojení vyhlášeného šéfkuchaře a sítě rychlého občerstvení? Zdánlivě nevinným popíchnutím. Forejt totiž v průběhu února navštívil několik olomouckých podniků, v nichž vyzkoušel snídaňovou nabídku. Nevynechal ani místní McDonald’s, kde ale tak trochu polemizoval nad zdejšími hranolky. „Mám je strašně rád, ale už nějakou dobou mi vrtalo hlavou, jak to, že všude vypadají a chutnají stejně, a to už řadu let. A tak jsem Mekáč na Instagramu trochu popíchl,“ říká Přemek Forejt. Polemiku zveřejnil ve svých stories na Instagramu, kde společnost označil. A její reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Přemkovo pošťouchnutí nás překvapilo a zároveň pobavilo. Říkali jsme si, jak jej přesvědčit, že naše brambory jsou opravdu jen z brambor? Došli jsme k jedinému možnému závěru – vše mu osobně vysvětlit a ukázat,“ uvedla Jitka Pajurková, ředitelka PR a komunikace McDonald’s ČR a SK. Společnost reagovala pozvánkou do kuchyně, a tak se pomalu začala rýsovat nečekaná spolupráce.

Přemek Forejt bude vystupovat v roli „kontrolora kvality“. Jeho úkolem bude prostřednictvím osobních zkušeností zvýšit vnímání kvality všech surovin a produktů McDonald’s v očích veřejnosti. „Jsem hrozně zvědavý. Těším se, že vše uvidím na vlastní oči, budu mluvit s dodavateli, odborníky i zaměstnanci z restaurací. McDonald‘s je pojem a mě samotného zajímá, jak má nastavené a propracované procesy, z čeho své jídlo, jehož i já sám jsem fanoušek, připravuje, navíc v tak extrémním tempu,“ říká Forejt. V průběhu prvního roku spolupráce se zaměří především na dodavatele a suroviny, odkryje tajemství legendárních hranolek, jak přesně a z čeho se připravují burgery, zajede na pole i pastviny. Tím, o co se bude Forejt zajímat jako první jsou brambory.